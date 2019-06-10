Ваш сын в полиции: в Сумах задержали молодчиков, "заработавших" на пенсионерах 750 тысяч гривен

Подозреваемыми оказались трое парней в возрасте от 18 до 20 лет

Фото: Pixabay

В Сумах копы задержали парней, которых подозревают в том, что они с помощью обмана пенсионеров по схеме "ваш сын в полиции" выманили у пожилых людей 750 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в ходе расследования было установлено, что молодые люди звонили старикам, и, выдавая себя за родственника потерпевшего, сообщали, что он избил или сбил на машине человека, и для того, чтобы его не привлекали к ответственности, предлагали заплатить определенную сумму.

Доверчивые старики отдавали все свои сбережения – от 8500 до 552 тысяч гривен. Так, 21 мая от одного из пострадавших мошенники получили 20 тысяч долларов, 550 евро и 12 тысяч гривен. У другого пенсионера они выманили почти 100 тысяч гривен, еще у двоих – по 40 тысяч гривен, а одна пенсионерка отдала злоумышленникам 8500 гривен.

"Установлены пять человек, которых злоумышленники таким образом обманули. Однако следствие продолжается, окончательное число пострадавших уточняется, также устанавливаются сообщники злоумышленников. Уличенным в мошенничестве – 18, 19 и 20 лет. Несмотря на молодой возраст, у каждого из них уже богатое криминальное прошлое", – сообщила руководитель городской прокуратуры Сум Юлия Слабунова.

По данным пресс-секретаря прокурора Сумской области Натальи Науменко, в ночь на 10 июня подозреваемых задержали на территории Сум, куда они вернулись из другой области Украины.

"Троим молодчикам сообщено о подозрении по статье "мошенничество в крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц". У них проходят обыски", – подчеркнула она.

Прокурор и следователь готовят в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Молодым людям грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, не так давно в Полтавской области правоохранители задержали двух женщин, которые обманули пенсионеров на более 45 тысяч гривен. Они предлагали пожилым людям обменять деньги и подкладывали им свертки с чистыми бумажками.

Кроме, не так давно посреди улицы на Дарнице молодой мужчина ограбил пенсионерку. У женщины преступник украл сумку с деньгами, мобильный и золотое кольцо.

Также мы писали о том, что телефонные мошенники придумали новые способы обмана. Какие – смотрите в видео:

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