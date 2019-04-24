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В Полтавской области женщины обманули пенсионеров на 46 тысяч гривен

Сегодня, 13:26

Жертвами мошенников стали пожилые люди из нескольких районов региона

Фото: ГУНП в Полтавской области
Фото: ГУНП в Полтавской области.

В Полтавской области правоохранители задержали двух женщин, которые обманули пенсионеров на более 45 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в области.

Как выяснилось, обе мошенницы были из Черкасской области. Они предлагали пожилым людям обменять деньги и подкладывали им свертки с чистыми бумажками. "Гастролерши" занимались мошенничеством в Великобагачанском, Зинкивском и Пирятинском районах. 58-летней и 48-летней женщинам инкриминируют мошенничество, совершенное по предварительному сговору (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

Напомним, ранее в Киеве задержана группа иностранцев, которые обманывали и грабили пенсионеров. Группа приезжала в столицу на арендованных автомобилях, снимала жилье и подыскивала жертв. Две женщины представлялись социальными работниками и под предлогом денежной реформы меняли сбережения пожилых людей на сувенирные деньги. Мужчины выполняли роль водителей и охранников.

Кроме, не так давно посреди улицы на Дарнице молодой мужчина ограбил пенсионерку. У женщины преступник украл сумку с деньгами, мобильный и золотое кольцо.

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Тег мошенники, пенсионеры, женщины, задержание, Полтавская область

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