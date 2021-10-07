Ветрено, но без осадков: прогноз погоды на 7 октября

По всей территории Украины ожидается облачная погода

На западе Украины температура поднимется до 19 градусов тепла/Коллаж: Сегодня

В четверг, 7 октября, в большинстве регионов ожидается небольшая облачность, без осадков. В то же время ночью синоптики прогнозируют заморозки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Порывы ветра во всех областях будут достигать 12 м/с. На западе страны температура будет колебаться от +12 до +19 градусов.

На востоке — 11-14 градусов тепла. В северных регионах температура составит +12-14 градусов. На юге стоит ожидать 12-15 градусов тепла.

В столице осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем составит +11-13 градусов.

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Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

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Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

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