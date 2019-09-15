Винница отпраздновала день рождения с развлечениями на любой вкус

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Почетные гости, известные музыканты и уникальные рекорды – Винница отпраздновала 656-й день рождения. Веселиться и отдыхать в город приехали туристы из всех уголков Украины. Удивляли их выставками раритетной пожарной техники, старинными автомобилями и историческими играми.

Рекорд ко дню рождения Виннице подарили байкеры. Двести мотоциклистов нарядились в желтые и синие футболки и проехали 10 километров трассы. Так образовали живой флаг Украины.

Самое интересное – в центре города. На улицах и площадях тысячи человек. Всем предлагают собственноручно сделать сувениры и украшения.

Весело и легко изучить историю Виннице туристам предлагают через игру. За два часа каждый будет знать, где в городе расположены памятники архитектуры, современные заводы и зоны отдыха.

Поздравить Винницу с 656-м днем ​​рождения приехали делегации из-за рубежа, народные депутаты, бывший мэр Винницы и глава предыдущего правительства Владимир Гройсман. Говорит, по его убеждению, успех города зависит от работы каждого жителя.

"Благополучие, мир, покой, возможности нормально учиться, хорошо работать, иметь возможности так просто отдохнуть, закладывать новые традиции, все это сегодня происходит в городе. Поэтому я хотел бы пожелать каждому из вас и мира, и согласия, и благополучия, сказать о том, что в моем сердце, я об этом говорил всегда, Винница занимает особое место, где бы я не был", – отметил он.

В Виннице туристы отовсюду. Говорят, такого яркого и веселого праздника еще не видели.

Даже прохладная погода не испортила праздник.

Люди брали с собой теплые вещи, зонты, хорошее настроение и семьями шли отдыхать. Множество развлечений и интересных мастер-классов не давали скучать никому.

Напомним, что 14 сентября отмечает День города и Днепр – в 2019-м ему исполняется 243 года. Накануне праздника "Сегодня" сделали подборку самых интересных и необычных локаций, где можно увлекательно и с пользой провести время.

А на 225-ю годовщину со дня основания Одессы, которая отмечалась 2 сентября, город получил целый ряд "подарков" – новые имена на "Аллее звезд", ­аутентичную на 95% Воронцовскую колоннаду и польского пингвиненка, который должен приносить удачу.

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