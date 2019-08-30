День рождения Одессы: праздники растянутся почти на неделю

Пляж Аркадия, Одесса / Фото: Depositphotos

В Одессе готовятся отметить 225-й день города – официально этой датой считается 2 сентября, но праздничные мероприятия уже идут полным ходом.

"Сегодня" разузнали, как одесситы будут отмечать юбилей. Празднует город, как всегда, с размахом. Тематические мероприятия растянутся почти на неделю.

"В этом году мы ждем большое количество гостей. 37 государств и 15 городов Украины подтвердили свое желание приехать на празднование Дня города", — рассказала директор городского департамента культуры и туризма Татьяна Маркова.

Развлекательную программу построили таким образом, что скучно не будет не только в центре города: свои праздники проведут в Приморском, Киевском, Малиновском и Суворовском районах города, причем у жителей последнего есть шанс повеселиться дважды.

По словам организаторов, гостей ждут концерты, выставки детского творчества, спортивные состязания и ярмарки.

Официальный старт празднованию Дня города дадут 2 сентября. Почетные граждане Одессы положат цветы к памятникам основателям города и его известных деятелей, а уже в 10:00 перед зданием мэрии на Думской площади пройдет историческое представление, посвященное основанию Южной Пальмиры.

Приморский бульвар, тем временем, "оккупирует" фестиваль декоративно-прикладного искусства. Обещают, что там можно будет не только посмотреть и купить изделия ручной работы, но и научиться делать их самостоятельно. Преподаватели творческих кружков и их воспитанники проведут мастер-классы по изготовлению бижутерии, изделий в технике оригами, акварельного рисунка, выжиганию по ткани, вышивке и плетению бисером.

На Аллее Звезд, на улице Ланжероновской, "зажгут" несколько новых "светил", которые составят компанию таким выдающимся одесситам, как, например, Михаил Жванецкий или Кира Муратова. Кому именно посвятят новые звезды, в департаменте культуры и туризма держат в секрете, но, интригуя, отмечают: "Это имена в разных сферах. И театральное искусство, и музейщики, и художники, и писатели".

Еще одним своеобразным перформансом станет культурологический проект "Свадьба в одесском дворике". Правда, как уточнила Маркова, бракосочетаться будут понарошку, но по формату проведения от настоящей одесской свадьбы не отличить.

"Это проект, который сможет погрузить нас в атмосферу одесских дворов. Я думаю, что это будет очень яркое и зрелищное событие", — заверила чиновница.

Завершающим и самым грандиозным событием 2 сентября, конечно же, будет гала-концерт на Потемкинской лестнице. В этом году на главной сцене праздника выступят одесситы, которые стали финалистами популярного вокального ТВ-проекта, основанного Владом Троицким (художественный руководитель групп DakhaBrakha и Dakh Daughters), рейв-бенд "ЦеШо", группа "Скрябин" (поет Юрий "Юркеш" Юрченко) и поп-исполнитель Арсен Мирзоян.

Хедлайнером шоу на Потемкинской станет итальянский певец Алессандро Сафина, который, по словам организаторов, ранее уже выступал в городе и завоевал симпатии горожан. Финальным аккордом вечера станет масштабный фейерверк.

ДОБРАТЬСЯ ДОМОЙ.

Чтобы все зрители гала-концерта смогли без проблем добраться домой, городской электротранспорт временно изменит свой график работы. Так, трамваи № 3, 5, 7, 13, 15, 28 и троллейбусы № 3, 7, 8, 9, 10 будут курсировать до 1:00 3 сентября. И это еще не все.

"Для обеспечения доставки одесситов и гостей города к месту проживания после окончания гала-концерта организуют целевую подачу автобусов", — заверили в гордепартаменте транспорта, связи и организации дорожного движения.

Автобусы проследуют по трем самым востребованным направлениям — на жилмассивы Котовского, Таирова и Черемушки. Транспорт будет ожидать людей на Приморской улице. Его припаркуют на отрезке от Морвокзала до Таможенной площади.

Ко Дню города подарки приготовили не только одесситам и гостям города, но и виновнице торжества – Одессе. Так, спустя более двух лет реставрации наконец откроют Воронцовскую колоннаду.

Напомним, специалисты не только восстановили и укрепили конструкцию, но и воссоздали своеобразную оркестровую яму у ее основания, которую задумал сам граф Воронцов. Там на празднике в честь открытия разместится оркестр. А гимназия №6, расположенная в Киевском районе, получит к празднику новый многофункциональный стадион, который откроют 1 сентября.

Ранее мы сообщали о планах организаторов на День города в Днепре – там готовятся провести лазерное шоу на берегу реки.

Также мы рассказывали о том, как в Харькове 23 августа отмечали День города, которому исполнилось 365 лет. Именинник "отметил" свой праздник шумно — с концертом и масштабными подарками, которые готовили не один год.

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