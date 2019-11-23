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Винницкого полицейского будут судить за убийство мужчины

23 ноября, 12:57

Правоохранителю грозит до десяти лет тюрьмы

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Facebook

Дело старшего оперуполномоченного сектора уголовной полиции Винницкого отдела полиции, который убил мужчину, передали в суд. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Установлено, что правоохранитель предложил гражданину быть понятым при изъятии боеприпасов. Получив отказ, между ними возник конфликт, в результате которого полицейский ударил мужчину кулаком в лицо. От удара пострадавший упал и ударился головой об асфальт. От полученных повреждений мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.

Действия полицейского квалифицированы как превышение полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия.

Полицейскому грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать должности на срок до трех лет.

Напомним, в Луганской области оперативника полиции и военнослужащего будут судить за разбой и покушение на убийство ради 100 тысяч гривен.

Кроме этого, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о пятерых подозреваемых в деле об убийстве ребенка под Киевом. По его словам, группа из четырех человек (двух полицейских и двух гражданских) пьяными пристреливали ружье во дворе, и один из них случайно смертельно ранил мальчика. После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы .

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