Винницу атаковали диверсанты из РФ – один из них положил бомбу, его задержали (фото)

Злоумышленник подложил бомбу в подземном пешеходном переходе города

В Виннице задержан диверсант из РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 25 февраля, в Виннице задержали диверсанта из России, который подложил бомбу в подземном пешеходном переходе.

Об этом сообщает "Сегодня".

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На "Урожае" задержали диверсанта из России, который подложил бомбу в подземном пешеходном переходе.

В Виннице задержали диверсанта из РФ. Фото: "Сегодня"

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Также нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что в Хмельнике Винницкой области 25 февраля около 12:00 диверсанты вступили в бой с МВД. Гончаренко рассказал, что двое диверсантов пытаются убежать. Однако не удастся, потому что их ищет вся община.

Спикер губернатора подтвердила эту информацию. Информацию по взрывчатке проверяют.

"Хмельник – курортный город. Там есть военный санаторий. Очень много отдыхающих из разных стран мира", – сообщили новостям "Сегодня".

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