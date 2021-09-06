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"Хоронить негде". Во Львове устроили частное кладбище на месте садов

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор раздела Деньги
6 сентября, 18:47
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"Мне негде было людей хоронить, на улице коронавирус, смертность увеличилась вдвое" говорит "предприниматель"
Директор общественной организаций без ведома садоводов организовал на их землях кладбище. Коллаж: "Сегодня"
Директор общественной организаций без ведома садоводов организовал на их землях кладбище. Коллаж: "Сегодня"

62-летний львовянин захватил землю одного из садово-огородных кооперативов в селе Рясное-Русское Львовского района и устроил там частное кладбище.

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Об этом сообщает Национальная полиция львовской области.

26 августа в полицию Львова поступило коллективное заявление от участников одного из садово-огородных кооперативов о самовольном захвате их земель, расположенных в селе Рясное Львовского района. По словам заявителей, директор одной из общественных организаций, без ведома и согласования садоводов, организовал на их земельных участках кладбище и проводит захоронения умерших людей.

Сейчас на этой территории уже есть 360 захоронений и 40 склепов.

Раньше люди тут выращивали деревья и сажали цветы, обрабатывали землю как могли
Раньше люди тут выращивали деревья и сажали цветы, обрабатывали землю как могли / Фото: Zaxid.net

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Как выяснило издание Zaxid.net, "предприниматель" – 62-летний львовянин Ярослав Мартынов. Вблизи неработающего кладбища хоронит мертвецов в предназначенной под садоводство земле.

"Люди здесь выращивали деревья, обрабатывали землю, как могли. Вон смотрите: здесь было дерево, и здесь было дерево, а тут роза была – это же видно. Все уничтожили, чтобы сделать могилы", – рассказала руководитель садово-огородного кооператива "Подлесье" Наталья Ониськив.

Теперь правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины – самовольное занятие земельного участка. Нарушителю может грозить штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до шести месяцев ареста.

Подозреваемый признался, что проводит захоронения на самозахваченных землях
Подозреваемый признался, что проводит захоронения на самозахваченных землях / Фото: Zaxid.net

В то же время сам Ярослав Мартынов отказываться от своей похоронной деятельности не планирует, хотя и признает, что проводит захоронения на самозахваченных землях.

"А где я должен был хоронить? Я хороню пятую часть львовян! Мне негде было людей хоронить, на улице коронавирус, смертность увеличилась вдвое. Я написал обращение в городской совет по расширению кладбища. Два года прошло, я ответа так и не получил. Мне было негде хоронить, и я сунулся самовольно", – утверждает мужчина.

До $ 6 тысяч за место на кладбище: в Киеве СБУ разоблачила чиновников

В ритуальной службе Киева СБУ разоблачила коррупцию – чиновники требовали взятки за захоронение.

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Масштабные сделки проходили в ритуальной службе специализированного КП "Спецкомбинат ПКБО". Злоумышленники требовали взятки за выделение мест для захоронения на кладбищах Киева. Суммы составляли от 3 до 6 000 долларов США за место.

"Несколько должностных лиц коммунального предприятия наладили незаконный механизм получения денег с граждан за предоставление ритуальных услуг. За различные суммы взяток участники схемы "гарантировали" людям содействие в выделении мест для захоронения", – пишут в сообщении.

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