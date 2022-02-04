Волна "минирований" в Украине. Может ли человек со взрывчаткой попасть в школу – эксперимент

В первой школе мужчина не смог пройти самостоятельно по заведению

Ведущий проверил 3 учебных заведения / Коллаж "Сегодня"

В Черкассах провели эксперимент и выяснили, может ли посторонний человек пройти в школу и заминировать здание. Всего проверили 3 учебных заведения.

Видео появилось в новом выпуске шоу "Провокация" на канале ВИККА.

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Как все было

В первой школе мужчина не смог пройти самостоятельно по заведению. Его сопровождал охранник. Однако на входе остался его товарищ, который с легкостью мог оставить там сумку с бомбой.

"В целом безопасность в этой школе на высоком уровне", – утверждает ведущий.

В другом заведении женщина на проходной с опаской отнеслась к просьбе оставить возле ее рабочего места сумку и потребовала, как можно скорее забрать ее.

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"Сумку я смог оставить, но мне кажется, что эта милая женщина буквально через несколько минут подняла бы скандал, и вызвала бы минеров", – говорит мужчина.

Также ведущий пришел в колледж, где с легкостью прошел. Также он попал в кабинет директора и оставил там сумку в незаметном месте. Его никто не видел и никто не остановил.

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