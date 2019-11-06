Вспышка гепатита в Чернигове: число пострадавших школьников возросло

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В Чернигове возросло число пострадавших из-за вспышки гепатита в школе № 7 – в больницу попали 23 ребенка. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской облгосадминистрации.

Кроме детей, с диагнозом "вирусный гепатит А" в больницу госпитализировали трое взрослых. Всего из-за вспышки пострадали 26 человек, их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Ранее мы писали о 23 пострадавших. Как выяснилось, источником инфекции была работница пищеблока школы, которую госпитализировали еще 18 октября. Отметим, что за два дня до того женщина прошла медицинский осмотр, который не показал болезней или их возбудителей.

Из-за инцидента в Чернигове введут более тщательную проверку работников и дополнительные меры в отношении коллективов школьных столовых.

Отметим, что отравиться можно в гостях, в заведениях питания, на пикнике и даже у себя дома пищей, которую вы сами приготовили. Причиной могут стать некачественные или испорченные продукты, блюда, которые готовили или хранили с нарушением санитарных норм. Ранее сайт "Сегодня" писал, что нужно делать при пищевом отравлении.

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