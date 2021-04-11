Вышла с работы и пропала: в Полтаве при загадочных обстоятельствах исчезла женщина

В Полтаве уже две недели разыскивают 42-летнюю Марину Ширмовскую, которая через несколько минут после того, как вышла с работы, села в автомобиль и больше ее никто не видел. Полицейским лишь частично удалось восстановить ее маршрут в тот день – след женщины оборвался за городом.

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Об этом говорится в новостях "Сегодня".

Марина работала бухгалтером и в тот день, когда ее видели в последний раз вышла с работы, что зафиксировали камеры, и позвонила дочери. Однако из-за отсутствия связи пообщаться им не удалось, а через 20 минут мать уже была вне зоны доступа.

Известно также, что после работы женщина зашла в банк, оплатила коммунальные и через несколько минут недалеко от работы села в белый легковой автомобиль, выехавший в направлении выезда из города. Полицейским удалось восстановить всю цепочку событий до этого места. Что было дальше – загадка.

Родные не верят, что Марина исчезла по собственной воле. Говорят, женщина никогда не пропадала и почти никуда не выезжала. Жила с дочерью.

"Живут вместе с дочкой, дочке 17 лет. Для нее это абсолютно не характерно – пропадать. Раньше за 42 года таких ситуаций никогда не было", – рассказал брат пропавшей Виктор Глущенко.

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Семья женщины проводит собственное расследование и пытается найти возможных свидетелей, в чем ей попытались помочь журналисты.

Опрос работника металлобазы на выезде из города – ничего не дает – говорит, фото женщины в объявлениях об исчезновении видел, однако ее саму – нет.

На соседнем предприятии Марину знают и она могла здесь бывать раньше, однако на камеру об этом рассказывают неохотно.

"Мы по работе пересекались. Я бы ее узнал. Я лично с ней знаком, несколько раз мы встречались. Если бы даже она здесь проходила, я бы ее увидел", – рассказывает мужчина.

Сейчас полиция уже знает, кто был за рулем белого автомобиля, который вывез Марину за город. Но к этим людям претензий не имеют.

"На выезде из города она попросила остановиться и вышла из транспортного средства. В дальнейшем эти люди, которые ее подвозили, они также дали нам свои объяснения. Они развернулись, поехали в город Полтаву. И с того момента с женщиной пропала любая связь", – говорит представитель Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

Полицейские уверяют: обыскали все вокруг, несколько раз обыскали соседнюю лесополосу. Следов женщины – никаких. Единственная надежда сейчас – найти свидетелей, которые видели Марину после того, как она вышла из авто.

"Возможно, вы проезжали и могли видеть этот автомобиль. Могли видеть момент, что из автомобиля вышла моя дочь Марина Ширмовская. Рост метр шестьдесят два, одета в бежевое пальто с начесом, сапоги замшевые на высоком каблуке. Длинные волосы. Красиво выглядящая женщина, стройная", – обращается к возможным очевидцам отец пропавшей Анатолий Глущенко.

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