"Вышвырнула зеленая власть": главврач скандальной николаевской больницы увольняется (фото)

Светлана Федорова решила уйти по собственному желанию после окончания отпуска 21 февраля

Врач-инфекционист николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова увольняется. Фото: коллаж "Сегодня"

Врач-инфекционист николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова написала заявление об увольнении.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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Заявление Федорова подала руководству Николаевского областного центра инфекционных болезней:

"Прошу уволить меня с должности врача-инфекциониста по собственному желанию после окончания отпуска 21.02.2022 года", – сказано в заявлении.

Федорова отметила, что ее как врача-инфекциониста высшей категории "вышвырнула зеленая власть".

"Меня выбросила система 21 декабря 2021 года, не простив создания великолепно работающей больницы, оказывающую качественную медицинскую помощь населению абсолютно бесплатно. С высокими зарплатами сотрудников, со сплоченным коллективом, с новейшим оборудованием и ремонтами, без привлечения бюджетных денег", – подчеркнула врач.

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Заявление Светланы Федоровой. Фото: Facebook/Светлана Федорова

Скандал в николаевской инфекционной больнице

Новая и.о. директора больницы, врач-терапевт Ярослава Студзинская 5 января в сопровождении троих молодых людей в капюшонах, спортивных костюмах, а также полиции ворвалась в учреждение.

К сотрудникам применили физическую силу, а некоторых просто заперли в админздании.

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Почему уволили экс-главврача

Светлана Федорова стала известна на всю страну, когда в ноябре публично заявила о катастрофической ситуации с обеспечением больниц области кислородом.

"Претензии ко мне начались с того, что я начала платить людям 300% зарплаты, потому что они работали сверхурочно. Мне говорили, что нельзя платить надбавки всем, только избранным. Потом начались проблемы с кислородом. Я до последнего публично об этом не говорила", – говорит она.

Кроме того, по словам экс-главврача, вопрос ее увольнения курировал лично глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. И формальным основанием для увольнения Федоровой стали результаты очередной проверки Николаевской инфекционной больницы комиссией Минздрава, которая якобы выявила многочисленные нарушения.

"Я боюсь за свою безопасность и жизнь. Мне почти каждый день угрожают физической расправой", – сказала Федорова.

Напомним, ранее мы писали, что в ходе одной из проверок Минздрава Федорова не выдержала и нецензурно высказалась по поводу прессинга со стороны профильного министерства.

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