Взрывы под Ичней: на территории арсенала изъяли почти 25,5 тысяч взрывоопасных предметов

Сегодня, 08:54

В Ичнянской больнице до сих пор находятся 15 человек, в том числе пятеро детей

Фото: архив
Фото: архив

В Черниговской области после взрывов и пожара на территории 6 арсенала Минобороны пиротехники изъяли 25493 взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"Всего с начала работ отработано – 301 заявку, изъято 25493 взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.

Кроме того, на данный момента в Ичнянськой центральной районной больнице находятся 15 человек, пять из них – дети. На данный момент к проведению работ привлечено сводный пиротехнический отряд ГСЧС Украины общей численностью 150 человек личного состава и 50 единиц техники.

"Системы жизнеобеспечения Ичнянского района работают в штатном режиме", – отметили в ГСЧС.

Мы уже писали о том, что 24 октября спасатели полностью ликвидировали пожар на шестом арсенале Министерства обороны под Ичней Черниговской области. Тушение пожара продолжалось 16 суток.

Напомним, в ночь на 9 октября 2018 года на арсенале близ города Ичня Черниговской области начался пожар и взрывы боеприпасов. Для ликвидации ЧП были задействованы пожарные танки, спасатели, полицейские и нацгвардейцы. Читайте все подробности и версии взрывов под Ичней.
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