Взрывы под Ичней: спасатели рассказали о ситуации на территории арсенала

С начала работ пиротехники изъяли почти 35,5 тысяч взрывоопасных предметов

В Черниговской области после пожара и взрывов на 6 арсенале Минобороны под Ичней пиротехники очистили 63 из 80 запланированных участков разминирования. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Кроме того, с начала работ пиротехники отработали 306 сообщений от населения о обнаружения боеприпасов и изъяли 35475 взрывоопасных предметов. На данный момент все системы жизнеобеспечения населения Ичнянского района работают в штатном режиме.

"К проведению работ привлечено сводный пиротехнический отряд ГСЧС Украины (50 единиц техники, 150 человек личного состава)", – отметили в ГСЧС.

Мы уже писали о том, что 24 октября спасатели полностью ликвидировали пожар на шестом арсенале Министерства обороны под Ичней Черниговской области. Тушение пожара продолжалось 16 суток.

Напомним, в ночь на 9 октября 2018 года на арсенале близ города Ичня Черниговской области начался пожар и взрывы боеприпасов. Для ликвидации ЧП были задействованы пожарные танки, спасатели, полицейские и нацгвардейцы. Читайте все подробности и версии взрывов под Ичней.