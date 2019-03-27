Взрывы в Кропивницком: что сейчас происходит на месте ЧП

Спасатели сообщают о возгорании четырех грузовиков и 10 легковых автомобилей

Взрывы в Кропивницком: что сейчас происходит на месте ЧП 2019-03-27T23:48:00+02:00 Другие регионы Спасатели сообщают о возгорании четырех грузовиков и 10 легковых автомобилей











В Кропивницком в среду вечером, 27 марта, взорвалась газовая заправка.

Как сообщает корреспондент "Сегодня" с места событий, взрывов было как минимум четыре. Каждый с интервалом в несколько минут. Первый прогремел около 20.00. Огнем охватило около 200 квадратных метров.

Спасатели сообщают о возгорании четырех грузовиков и 10 легковых автомобилей.

Информации о погибших пока нет. Три человека в больнице, один из них в реанимации. К месту взрыва никого не подпускают ближе чем на километр. Территорию оцепила полиция. К месту ЧП направляются машины скорой помощи и пожарные.

Также на место происшествия прибыл мэр и начальник полиции области.

Очевидец, который живет рядом с заправкой рассказал, что выбежал, как только услышал первый взрыв. Теперь не знает, когда вернется домой.

"Были дома, возле заправки проживаю, взрывы очень сильные пришлось эвакуироваться. Руки в ноги, документы и вперед", – делится Андрей Гальченко, очевидец.

"По словам спасателей, пожар локализован и об опасности мы пока не говорим. Самое страшное осталось позади. Есть лица, которые находятся в больнице, предварительно два человека и один из службы чрезвычайных ситуаций", – отметил Роман Козьяков, начальник ГУ НПУ в Кировоградской области.

По словам Андрея Райковича, городского головы Кропивницкого, по состоянию на сейчас угрозы жизни людей и угрозы людей проживающих вокруг данного объекта нет. Пожар, по информации начальника МЧС области, под контролем.

Сейчас на ликвидации пожара работают 85 человек личного состава и 19 единиц техники 1-го Государственного пожарно-спасательного отряда г.. Кропивницкий.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Взрывы в Кропивницком: что сейчас происходит на месте ЧП". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.