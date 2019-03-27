Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,98
30,46
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Взрывы в Кропивницком: что сейчас происходит на месте ЧП

Сегодня, 23:48

Спасатели сообщают о возгорании четырех грузовиков и 10 легковых автомобилей

Взрывы в Кропивницком: что сейчас происходит на месте ЧП Другие регионы Спасатели сообщают о возгорании четырех грузовиков и 10 легковых автомобилей

В Кропивницком в среду вечером, 27 марта, взорвалась газовая заправка.

Как сообщает корреспондент "Сегодня" с места событий, взрывов было как минимум четыре. Каждый с интервалом в несколько минут. Первый прогремел около 20.00. Огнем охватило около 200 квадратных метров. 

Спасатели сообщают о возгорании четырех грузовиков и 10 легковых автомобилей.

Информации о погибших пока нет. Три человека в больнице, один из них в реанимации. К месту взрыва никого не подпускают ближе чем на километр. Территорию оцепила полиция. К месту ЧП направляются машины скорой помощи и пожарные.

Также на место происшествия прибыл мэр и начальник полиции области.

Очевидец, который живет рядом с заправкой рассказал, что выбежал, как только услышал первый взрыв. Теперь не знает, когда вернется домой.

"Были дома, возле заправки проживаю, взрывы очень сильные пришлось эвакуироваться. Руки в ноги, документы и вперед", – делится Андрей Гальченко, очевидец. 

"По словам спасателей, пожар локализован и об опасности мы пока не говорим. Самое страшное осталось позади. Есть лица, которые находятся в больнице, предварительно два человека и один из службы чрезвычайных ситуаций", – отметил Роман Козьяков, начальник ГУ НПУ в Кировоградской области.

По словам Андрея Райковича, городского головы Кропивницкого, по состоянию на сейчас угрозы жизни людей и угрозы людей проживающих вокруг данного объекта нет. Пожар, по информации начальника МЧС области, под контролем.

Сейчас на ликвидации пожара работают 85 человек личного состава и 19 единиц техники 1-го Государственного пожарно-спасательного отряда г.. Кропивницкий.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег видео, пожар, взрыв, АЗС, заправка, пострадавшие, ГСЧС, Кропивницкий

Вы сейчас просматриваете новость " Взрывы в Кропивницком: что сейчас происходит на месте ЧП". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взрывы в Кропивницком: новые подробности, фото и видео

Сегодня, 22:20

Очевидцы видели огромный гриб и почувствовали едкий запах

В Кропивницком прогремели четыре взрыва

Сегодня, 21:01

По предварительным данным, взорвалась газовая заправка

Настя Каменских дважды станет мамой

Смертельная болезнь и самоубийство «товарища Сухова» Кузнецова

Виторган о разводе с Собчак: «Вот и все, разлетелись»

Елена Беркова: «Нет предела совершенству»

Дочь Алсу на прослушиваниях «Голоса» затмила знаменитую мать

Не святая Диана: 7 фатальных ошибок принцессы Уэльской

Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота

Бавария объявила о подписании Эрнандеса

Аваков рассказал, почему разругался с Порошенко

Когда стоит крестить новорожденного ребенка
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Сегодня, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

Сегодня, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

Вчера, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Вчера, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли

Тина Канделаки об отношениях: «Все изменяют всем»

Полину Гагарину унесли со сцены после выступления в Китае