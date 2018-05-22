"Я когда последний бой выиграла, у меня пошли слезы": 11-летняя украинка стала чемпионкой Европы

В соревнованиях, в которых приняли участие более 700 спортсменов, шестиклассница завоевала золото

Одиннадцатилетняя школьница из Черновицкой области – единственная в Украине золотая призерка чемпионата Европы по кекусинкай каратэ. Спортсменка вывела нашу команду в пятерку лидеров. Чемпионку воспитали в провинции.

Это Новоселицкая школа, здесь учится 420 учеников, среди них шестиклассница Александра Сокирчук. Она до сих пор не может отойти от тех эмоций, которые пережила на пьедестале почета.

"Я когда последний бой выиграла, у меня пошли слезы. И даже сейчас я не верю, что я чемпионка Европы", – признается Александра Сокирчук.

Победу одержала в Ереване. В соревнованиях, в которых приняли участие более 700 спортсменов, украинка завоевала золото. Медаль ей вручили в Армении, а кубок – во дворе родной школы, перед одноклассниками.

Это не первая школьная линейка, посвященная Александре Сокирчук. Шестиклассница имеет немало званий и получила десятки медалей.

Первые шаги на татами Саша делала еще в 6 лет.

"Все девочки, все детки играли куклами, мягкими игрушками, а у нее через день тренировки", – вспоминает отец Александры Анатолий Сокирчук.

К соревнованиям одиннадцатилетняя спортсменка три месяца готовилась в специальном лагере. Все это время она мечтала о золоте и звании лучшей.

"Так я себя настраиваю на победу", – признается Александра.

Педагоги заверяют – спортивная карьера учебе не мешает.

"Она везде успевает, она во всем 12-тибальный ребенок. Она четко организована, у нее даже на парте всегда все лежит так как должно быть", – говорит учительница Раиса Гульпа.

Три раза в неделю после уроков Александра бежит в небольшой спортзал. Здесь два часа активно тренируется. Иногда тренирует других спортсменов.

"Мы стараемся быть лучшими. Так у нас нет сейчас спонсоров, ничего нет, но чем имеем тем и тренируемся, и есть результат", – говорит тренер Николай Чоботарь.

Летом Александра планирует еще больше времени уделить тренировкам. Говорит, для нее это самое большое удовольствие. Мечтает стать мастером спорта и тренером по кекусинкай каратэ.

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