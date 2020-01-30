Заклеивала детям рты скотчем: как наказали воспитательницу в Николаеве

Стало известно о приговоре воспитательнице детсада за издевательства над детьми

Фото: zametki.online

В Николаевской области суд вынес приговор женщине, которая работала воспитателем детского сада в Первомайске и заклеивала детям рты скотчем.

30-летняя женщина была приговорена к году тюрьмы с отсрочкой на год, сообщает "Преступности.НЕТ".

Как известно, в октябре 2019 года родители нескольких воспитанников детсада пожаловались в горсовет на издевательства. После служебной проверки женщину уволили с должности, а полиция открыла уголовное производство.

В суде обвиняемая полностью признала себя виновной и рассказала, что 25 сентября 2019 года, после прогулки, дети не слушались ее, и она пригрозила, что заклеит их рты скотчем.

Малыши не восприняли угрозу серьезно, и она поочередно заклеила рты нескольким из них, чтобы запугать детей и заставить их слушаться.

Один из мальчиков действительно всерьез испугался, и женщина резко сорвала скотч с его лица, а позже повторила ту же процедуру с другими детьми, причинив им физическую боль.

В суде Алеся Шпаченко признала, что действовала неправильно и ей был вынесен приговор – по статье "побои и истязания" ей назначили наказание в виде года лишения свободы, при этом освободив от приговора с испытательным сроком на год.

Напомним, ранее родители и коллеги обвиняли воспитательницу детского сада в Винницкой области в издевательствах над детьми : по их словам, натирала малышам глаза мылом, мазала их языки йодом, ставила на колени в угол и связывала, чтобы они быстрее засыпали в "тихий час".

Кроме того, сообщалось, что в Ровенской области воспитательницу детсада уволили за фото в соцсети. Директор увидела безнравственность в снимках с пляжа – и подчиненную выгнали с работы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram