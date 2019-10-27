Заклеивала скотчем рты: воспитательницу детсада подозревают в истязаниях детей

Иллюстративное фото: zametki.online

Родители воспитанников старшей группы одного из дошкольных учебных заведений в Николаевской области сообщили, что 30-летняя работница детсада издевается над детьми.

Коллективное обращение поступило в управление по делам детей Первомайского городского совета. Полиция начала расследовать дело.

Правоохранители пообщались со всеми родителями воспитанников группы детского сада и выяснили, что женщина заклеивала рты скотчем тем детям, которые, по ее мнению, плохо себя вели. Воспитательница применяла свои специфические меры в отношении шести пятилетних малышей, среди которых одна девочка и пять мальчиков.

При процессуальной поддержке местной прокуратуры злоумышленнице уже сообщили о подозрении в совершении шести преступлений по ч. 2 ст. 126 УК Украины (побои и истязания). Нарушительнице грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее мы писали, что родители и коллеги обвиняли воспитательницу детского сада в Винницкой области в издевательствах над детьми : по их словам, натирала малышам глаза мылом, мазала их языки йодом, ставила на колени в угол и связывала, чтобы они быстрее засыпали в тихий час.

Кроме того, сообщалось, что в Ровенской области воспитательницу детсада уволили за фото в соцсети. Директор увидела безнравственность в снимках с пляжа – и подчиненную выгнали с работы.

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