Закрытие рынков – удар по малому бизнесу: в Полтаве протестуют предприниматели (фото)

Под стенами Полтавской ОГА предприниматели митингуют против закрытия рынков на карантин с 3 апреля.
Как сообщает "Зміст", предприниматели продуктовых и непродовольственных рынков требуют разрешить им работать на выходных.
Фото: ЗМІСТ
По словам протестующих, они не получат помощи бизнесу от правительства, ведь по распределению их регион не находится в красной зоне карантина.
Фото: ЗМІСТ
Как рассказал заместитель председателя народной кооперации "Полтавщина" Александр Лещенко, предприниматели против закрытия рынков, ведь это удар по малому бизнесу.
Фото: ЗМІСТ
Напомним, согласно решению комиссии, с 3 по 17 апреля будут действовать запреты на:
- работу баров, ресторанов, кафе, кроме адресной доставки заказов и навынос;
- работу ТРЦ, непродовольственных рынков;
- работу учреждений культуры, проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;
- прием посетителей в спортзалах, фитнес-центрах, бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения карантина.
Что разрешено:
- посещение учебных заведений студентам 6-го курса и интернам-медикам, которые задействованы в борьбе с COVID-19;
- работа детских садов;
- посещение школ учениками 1-4 классов.
Ранее мы сообщали, что несмотря на рост заболеваемости, правительство не рассматривает возможность введения полного локдауна по всей территории Украины.
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