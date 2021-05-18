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Заставлял выносить деньги из дома: в Херсонской области школьник издевался над мальчиком

18 мая, 15:29

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Подросток постоянно оскорблял мальчика, снимал на телефон и указывал, что ему делать. Разговоры учителей и родителей не помогали

Буллинг в школе

Буллинг в школе / Фото: Pexels

В Херсонской области восьмиклассник унижал и оскорблял ученика шестого класса. За буллинг на мать школьника составили админпротокол.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что к правоохранителям поступило коллективное обращение от администрации школы в Каховском районе. Педагоги заявили, что с 15-летним мальчиком уже пробовали разговаривать родители и учителя, но это не дало результата.

Копы выяснили, что подросток с начала года словесно унижал младшего мальчика, заставлял его говорить нецензурные слова и снимал это на видео. Также обидчик заставил школьника обмотаться пленкой и под видом участия в флэшмобе тоже снимал это на телефон. При этом остальные дети все время спокойно наблюдали за этим и не реагировали.

По словам пострадавшего мальчика, старшеклассник еще просил его выносить из дома деньги и инструменты родителей, а затем передавать все ему.

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С нарушителем полицейские провели профилактическую беседу, а в отношении его матери составили административный протокол за буллинг.

Напомним, на Львовщине суд оштрафовал директора школы за буллинг над учениками.

Кроме того, в Херсонской области трое парней довели 14-летнюю девочку до суицида.

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