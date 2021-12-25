Зеленский назначил и.о. председателя Полтавской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Лунина исполняющим обязанности главы Полтавской областной государственной администрации (ОГА).
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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"Временно возложить исполнение обязанностей главы Полтавской областной государственной администрации на Лунина Дмитрия Сергеевича", – говорится в указе.
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Ранее Зеленский уволил с этого поста Олега Синегубова.
Дмитрий Лунин родился в 1980 году в Харькове. В 2001-м окончил Харьковский политехнический институт. С 2003-го по 2019 год работал в сфере торговли. С декабря 2019 – первый заместитель главы Полтавской ОГА.
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