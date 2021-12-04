Жестоко избил падчерицу. Почему получил мягкий приговор?

Избитого ребенка сразу забрали в больницу

Всю ночь женщина пряталась у соседки. Коллаж "Сегодня"

На Житомирщине пьяный отчим жестоко избил 8-летнюю падчерицу. Со страшными гематомами девочку забрали в больницу. А отчиму присудили только общественные работы. Корреспондентка "Сегодня" Людмила Гаврилюк отыскала мать пострадавшей, и узнала,

что случилось в тот вечер и почему только такой приговор?

Подробности

Страшные гематомы почти на все лицо, синяки на ногах и кровоизлияния в глазах. Такую маленькую Инессу из дома забрали полицейские. В тот вечер были в гостях всей семьей, неожиданно отчим после выпитого алкоголя начал избивать маму девочки. Пока женщина скрывалась, разъяренный мужчина забрал двоих детей – Инессу и ее шестилетнего брата домой.

Реклама

"Он сказал, беги, пока жива и я убежала. Я ведь не думала, что он будет ребенка бить", – рассказала мать пострадавшей Марина Муюн.

Всю ночь женщина пряталась у соседки. Что малолетняя дочь в синяках, мать узнала только на следующий день. Тогда и вызвала полицию.

"Она испугала сильно и до сих пор боится. Она говорит, что он сказал, меня не добил, так ее. Из-за меня и она получит", – говорит Марина Муюн.

Реклама

Избитого ребенка сразу забрали в больницу, а в отношении отчима открыли производство. Соседи же говорят, такое в семье происходило чуть ли не каждый день. Оба родителя злоупотребляют алкоголем. Состоят на учете у социальных служб. Летом мама Инессы уже подавала заявление после очередного избиения, тогда мужчине присудили 850 гривен штрафа. Но их он до сих пор не оплатил.

"Что он пьет, что она пьет, он же вместе это самое – это нечего говорить. Не знаю, он ли детей бьет, она постоянно бита. Побъет – напишет заявление, он придет, она сразу заявление забирает", – говорит соседка.

Сейчас женщина с мужчиной не проживает. Говорит, подает на развод. Он переехал в соседнее село. Отправляемся туда. К нам выходит его мать, говорит – сына дома нет. В то, что он мог избить девочку, не верит. Ибо целое лето, будто именно он воспитывал троих детей, пока их мама гуляла. Но в полиции мужчина свою вину признал. Говорит, был взбешен. За избиение ребенка ему присудили общественные работы.

Реклама

"В суд поступил обвинительный акт по статье 125. Это умышленное причинение легких телесных повреждений", – говорит председатель Бердичевского суда Александр Яковлев.

Юристы говорят: наказание зависит от степени тяжести нанесенных телесных повреждений. Если жизни ребенка ничего не угрожает – то действительно будет только штраф.

"Если это будут повреждения средние или тяжелые повреждения, то в данном случае может быть и лишение свободы сроком от 5 лет и более. Говорить там о семейном насилии, это нужно иметь не просто там единственное избиение, – говорит адвокат Ростислав Кравец.

Сейчас девочка дома с опекунами. Ее унес родной брат матери. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей социальные службы забрали у мамы младшего сына. Детей вернут, когда женщина устроится на работу и улучшит условия проживания.

Ранее мы сообщали, что в центре Киева горе-родители избивали троих детей.

Также напомним, в Винницкой области за избиение пасынка мачеху отправили за решетку.