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Житель Чернигова угнал авто и попал на нем в ДТП: мужчина погиб (фото)

29 ноября, 16:06

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мужчина скончался на месте инцидента

Под Черниговом в ДТП попал мужчина, который похитил автомобиль у таксиста. Злоумышленник погиб на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в области.

Так, вечером 28 ноября клиент местного таксиста завладел его автомобилем Renault Kangoo. Владелец авто приехал по вызову на улицу Днепровскую. В салон сел мужчина и попросил подождать девушку. Однако через минуту достал стеклянную бутылку, ударил по голове водителя, выбросил его из авто, а сам сел за руль и скрылся.

Правоохранители объявили план "Перехват". Спустя несколько часов полиция заметила авто на выезде из Чернигова. На требование остановиться водитель не реагировал и даже наоборот – прибавил скорость.

Вскоре в поселке Михайло-Коцюбинское нарушитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

Погибшим оказался житель Чернигова, 1987 года рождения.

Напомним, ранее в Харькове грузовой автомобиль раздавил 64-летнюю женщину, вследствие наезда жертве оторвало голову.

Также мы сообщали, что в Ровенской области грузовик столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП погибли мать с 7-летним сыном, еще двое детей госпитализированы.

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ДТП угон Чернигов
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