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В Ровенской области в ДТП погибли мать и ребенок: еще двое детей в реанимации (фото и видео)

26 ноября, 19:55

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Пострадали дети в возрасте восьми и пяти лет

В Ровенской области грузовик столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП погибли мать с 7-летним сыном, еще двое детей госпитализированы.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

По данным правоохранителей, смертельная авария случилась на трассе Ровно – Городище – Староконстантинов на Моквинском перекрестке.

В ГСЧС Ровенской области уточнили, что двое человек – мать и ребенок – погибли на месте происшествия. Еще двое детей в возрасте восьми и пяти лет, пассажиров ВАЗ, госпитализировали в реанимацию.

Водитель грузового автомобиля не пострадал.

Напомним, ранее под Харьковом на Окружной дороге произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей, машины патрульной полиции и бензовоза.

Кроме того, мы писали, как в Одесской области произошло ДТП с участием военного тягача и буса.

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ДТП погибшие столкновение Ровенская область
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