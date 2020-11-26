В Ровенской области в ДТП погибли мать и ребенок: еще двое детей в реанимации (фото и видео)

В Ровенской области грузовик столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП погибли мать с 7-летним сыном, еще двое детей госпитализированы.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
По данным правоохранителей, смертельная авария случилась на трассе Ровно – Городище – Староконстантинов на Моквинском перекрестке.
В ГСЧС Ровенской области уточнили, что двое человек – мать и ребенок – погибли на месте происшествия. Еще двое детей в возрасте восьми и пяти лет, пассажиров ВАЗ, госпитализировали в реанимацию.
Водитель грузового автомобиля не пострадал.
Напомним, ранее под Харьковом на Окружной дороге произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей, машины патрульной полиции и бензовоза.
Кроме того, мы писали, как в Одесской области произошло ДТП с участием военного тягача и буса.
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