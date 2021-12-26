Житель Днепра заявил, что дистанционно подорвет Верховную Раду – подробности

Мужчина из Днепра сообщил о "минировании" Верховной Рады в Киеве. В результате злоумышленника задержали полицейские.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
Хотел взорвать Верховную Раду
49-летний мужчина сообщил полиции, что в административном здании Верховной Рады Украины заложена взрывчатка, которую он намерен взорвать дистанционно.
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Полицейские выяснили, что ложное сообщение о заминировании поступило от жителя Днепра.
В результате мужчину задержали. Он находился по месту жительства и имел при себе мобильный телефон, с которого сообщил о взрывчатке.
Что грозит нарушителю?
Мужчине сообщили о подозрении. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет.
В Киеве участились случаи минирования
В субботу, 25 декабря, в Киеве сообщили о минировании торгового центра River Mall.
Информации о взрывчатке в помещении поступила на электронную почту ТРЦ. На место выехали кинологи и взрывотехники.
Еще в Киеве в тот же день перекрыли мост им. Патона в обе стороны. Неизвестные снова позвонили в полицию и заявили, что мост заминирован.
В Бердянске полиция разоблачила подростка, который в сговоре с российским хакером несколько дней "минировал" учебные заведения города.
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