Житель Днепра заявил, что дистанционно подорвет Верховную Раду – подробности

Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до восьми лет

Мужчина из Днепра "заминировал" ВРУ. Фото: коллаж "Сегодня"

Мужчина из Днепра сообщил о "минировании" Верховной Рады в Киеве. В результате злоумышленника задержали полицейские.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

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Хотел взорвать Верховную Раду

49-летний мужчина сообщил полиции, что в административном здании Верховной Рады Украины заложена взрывчатка, которую он намерен взорвать дистанционно.

Полицейские выяснили, что ложное сообщение о заминировании поступило от жителя Днепра.

В результате мужчину задержали. Он находился по месту жительства и имел при себе мобильный телефон, с которого сообщил о взрывчатке.

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Что грозит нарушителю?

Мужчине сообщили о подозрении. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

В Киеве участились случаи минирования

В субботу, 25 декабря, в Киеве сообщили о минировании торгового центра River Mall.

Информации о взрывчатке в помещении поступила на электронную почту ТРЦ. На место выехали кинологи и взрывотехники.

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Еще в Киеве в тот же день перекрыли мост им. Патона в обе стороны. Неизвестные снова позвонили в полицию и заявили, что мост заминирован.

В Бердянске полиция разоблачила подростка, который в сговоре с российским хакером несколько дней "минировал" учебные заведения города.

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