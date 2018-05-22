Жуткая аллергия и массовая гибель скота: жители села в Кировоградской области жалуются, что их травят фермеры

Аллергия и массовая гибель домашних животных. Жители села Богдановка Кировоградской области жалуются, что их травят фермеры. Они обрабатывают поля химией, от которой погибает все вокруг.

Сергей Ивановский показывает пустые клетки. Говорит, вечером кормил своих кроликов – все были здоровы. "Шесть сдохли. Самые большие кролики подохли. Ну не болезнь, это точно. А здесь просто паралич", – жалуется мужчина.

К тому же, и жена Сергея уже почти неделю жалуется на плохое самочувствие. "Чихаю постоянно. Потом начал голос пропадать. Кашель душит, из носа течет. Ну это невозможно. Все тело печет", – жалуется жительница Богдановка Валентина Ивановская.

Соседи тоже жалуются – у семи детей в семье началась аллергия. "Начинается горло, насморк не проходит. То есть, оно не лечится никакими лекарствами", – рассказывает Галина Духова.

Похожие симптомы и у других людей. Причину видят в химикатах – ими фермеры обрабатывают поля. Говорят, их остатки ветром заносит во двор. Это пытаются объяснить аграриям.

Улица Степная в селе Богдановка расположена прямо через дорогу от полей, которые обрабатывали пестицидами. Фермеры утверждают – никаких норм безопасности не нарушали. "Мы брызгали почти 300 метров от села. По нормам допускается более 200 метров. Так что никаких нарушений мы не сделали", – объясняет фермер Владимир Дядюша.

Животные же, убеждает фермер, погибают от болезни. Говорит, в селе – эпидемия.

Чтобы установить причину гибели, сельский председатель Богдановки предложил сделать лабораторный анализ. Крестьяне отказались, потому что похоронили поголовья. Поэтому говорить о стопроцентном отравления пестицидами в настоящее время невозможно. Но в дальнейшем глава села пообещал строго контролировать работу аграриев.

"Как только ветер будет в сторону населенного пункта, внесение любых пестицидов, даже не вредных для здоровья, запрещается", – уверяет председатель сельсовета Богдановка Анатолий Иващук. Правда, как определять силу и направление ветра, сельский голова не сообщил.

Напомним, государства ЕС поддержали предложение Еврокомиссии ввести запрет пестицидов, которые убивают пчел.

Также мы писали, что на окраине Сум нашли ядовитую свалку, на которой в дырявых мешках собралось около 20 тонн ядовитых пестицидов. Химикаты высыпаются прямо на землю рядом с водохранилищем, откуда подается вода местным жителям.