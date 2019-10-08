Жуткое ДТП под Николаевом: названа предварительная причина трагедии

Смертельное ДТП под Николаевом / Фото: Преступности.нет , NovostiN

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Стали известны подробности жуткого ДТП, которое произошло сегодня утром в Николаевской области на трассе Одесса – Мелитополь – Новоазовск. Напомним, в автокатастрофе погибли два высокопоставленных руководителя облполиции – начальник криминальной полиции полковник Сергей Сидоренко и временно и.о.начальника управления противодействия наркопреступности подполковник Владимир Илличко. Обоим правоохранителям было по 39 лет.

Как рассказали сайту "Сегодня" наши источники в Нацполиции, уже есть первые итоги расследования причин ДТП.

"Полицейские ехали из Херсона в Николаев в автомобиле Toyota Camry. Установлено, что во время движения они находились на своей полосе движения. Произошло лобовое столкновение с автомобилем Lexus, который ехал из Киева. Водитель этого авто либо заснул за рулем, либо выполнял обгон – это устанавливает следствие. Он выжил и сейчас находится в реанимации", – рассказали нам в Нацполиции.

По данным спасателей Николаевской области, удар от столкновения был настолько сильным, что автомобиль Toyota Camry превратился в смятую груду железа.

"Прежде чем достать тела погибших, пришлось их деблокировать из авто с помощью гидравлического инструмента", – сообщила пресс-служба николаевского управления ГСЧС.

По данным полиции, за первые пять месяцев 2019 года аварийность на трассах по сравнению с таким же периодом прошлого года выросла на 5%.

Не обошлось без громких ДТП и в столице. Здесь автоаварию устроили подростки.

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