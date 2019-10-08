Страшное ДТП под Николаевом: погибли два полицейских начальника, фото

В Николаевской области утром 8 октября в результате столкновения автомобилей Тоyота и Lexus погибли двое руководителей областной полиции.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, ДТП произошло на трассе Херсон – Николаев, возле села Шевченково, Витовского района.

Одним из погибших оказался заместитель начальника – начальник уголовной полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области, полковник полиции Сергей Сидоренко.

Второй погибший – временно исполняющий обязанности начальника Управления противодействия наркопреступности, подполковник полиции Владимир Ильичко.

Еще один пострадавший в результате аварии, водитель Lexus, был госпитализирован.

По факту аварии было открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к смерти нескольких человек". Обстоятельства ДТП выясняются.

В полиции выразили свои соболезнования родным и близким погибших. У Владимира Ильичко остались жена и 13-летний сын.

Свои соболезнования в связи с трагедией выразил также бывший заместитель главы Нацполиции, а ныне – ректор Академии МВД в Одессе Вячеслав Аброськин. По его словам, всего за два дня до аварии у него был откровенный разговор с Сергеем Сидоренко.

"Вячеслав Васильевич, не знаю, что будет дальше… Изменения в руководстве полиции – как это отразиться на нашей службе?

Тогда ему ответил:

- Сергей, изменения будут всегда. Не волнуйся, ты – профессионал, а таких очень мало на сегодня в нашей стране. Ты лучше заботься о своей будущей семье. Когда уже пригласишь на свадьбу и познакомишь со своей любимой, которую прячешь от нас уже долгое время?

Он сказал, что скоро пойдет в отпуск и обязательно пригласит на свадьбу. Это было всего два дня назад. Это был хороший человек, который заботился о раскрытии преступлений, были хорошие планы, но…" – написал Аброськин.

Напомним, недавно автодороге Львов – Шегини столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Медики оказывали помощь десяти пострадавшим.

Ранее во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей и автобуса. Возле села Великие Подлески Каменка-Бугского района произошло столкновение между Mercedes Vito, Volksvagen Jetta и туристическим автобусом Neoplan.

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Напомним, что ранее в Департаменте патрульной полиции, отвечая на запрос сайта "Сегодня", сообщили, что за январь-август 2019 года в Украине произошло 100 236 ДТП (из них 15 893 с пострадавшими), в которых погиб 1991 человек, а еще 20 218 было травмировано.

Кроме того, за указанный период было зафиксировано 5369 ДТП при участии пешеходов, из них 4886 – с пострадавшими, в которых погибло 660 человек, а 4610 было травмировано. Как видим, 13,5% пешеходов, пострадавших в ДТП, ­– умирают.

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