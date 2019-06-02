Жуткое ДТП в Николаевской области: погибли два водителя, среди них полицейский

Пассажирка одного из автомобилей госпитализирована в больницу

Фото: Нацполиция

В Николаевской области жуткое ДТП унесло жизни двух мужчин. Об этом пишет отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Происшествие произошло в воскресенье, 2 июня, около 12:00 на расстоянии пяти километров от поселка Кривое Озеро в сторону Первомайска. На дороге столкнулись ВАЗ-2107 и Renault Logan.

"27-летний водитель ВАЗа, сотрудник Кривоозерского отделения полиции, находившийся вне службы (второй день в отпуске), погиб на месте ДТП. 34-летний водитель Renault Logan от полученных телесных повреждений скончался в больнице", – говорится в сообщении.

В Renault Logan находилась пассажирка, 33-летняя жена погибшего водителя. С места аварии ее доставили в больницу, где ей предоставляется неотложная медицинская помощь.

Правоохранители квалифицировали происшествие по части 3 статьи 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины.

На месте работает следственно-оперативная группа и спасатели.

Напомним, 8 мая в Николаевской области в результате лобового столкновения с грузовиком погибла супружеская чета пенсионеров. Водитель легковушки и его 81-летняя супруга от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.

Напомним, за первых четыре месяца 2019 года на территории нашей страны произошло 47 445 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 822 человека и более 7800 получили ранения, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2% (за четыре месяца 2018 года было зафиксировано 45 546 аварий).

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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