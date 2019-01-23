Зима в Николаевской области: спасатели освободили из снежной "ловушки" более десяти человек

На территории региона некоторые трассы не пропускают большегрузный транспорт

Фото: ГСЧС

Зима в Николаевской области: спасатели освободили из снежной "ловушки" более десяти человек //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/85f/f34/5c485ff341d6a.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/85f/f34/5c485ff341d6a.jpg 2019-01-23T14:36:00+02:00 Другие регионы На территории региона некоторые трассы не пропускают большегрузный транспорт

По всей территории Николаевской области с утра 23 января наблюдаются сильные осадки в виде снега. Согласно прогнозу синоптиков, во второй половине дня ожидается дождь со снегом, возможны порывы ветра до 15-20 м / с, на дорогах гололедица. На некоторых трассах области оганичено движение большегрузного транспорта.



"Утром, 23 января, было направлено две мобильно-оперативные группы на автомобилях повышенной проходимости для мониторинга дорог и помощи гражданам в направлении Первомайского и Березанского районов", – сообщают в ГСЧС.

Еще вечером, 22 января, из-за осложнения погодных условий в Вознесенском, Врадиевском, Кривоозерском районах спасатели освобождали отбуксировали три автомобиля из заснеженных участков и кюветов, а также оказали помощь 11 гражданам.

Напомним, недавно мы писали, что народные синоптики обещали украинцам в январе 2019 года аномальные морозы.

Ранее мы писали о прогнозе погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле.

Вы сейчас просматриваете новость " Зима в Николаевской области: спасатели освободили из снежной "ловушки" более десяти человек". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...