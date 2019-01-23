Зима в Николаевской области: спасатели освободили из снежной "ловушки" более десяти человек
На территории региона некоторые трассы не пропускают большегрузный транспорт
По всей территории Николаевской области с утра 23 января наблюдаются сильные осадки в виде снега. Согласно прогнозу синоптиков, во второй половине дня ожидается дождь со снегом, возможны порывы ветра до 15-20 м / с, на дорогах гололедица. На некоторых трассах области оганичено движение большегрузного транспорта.
"Утром, 23 января, было направлено две мобильно-оперативные группы на автомобилях повышенной проходимости для мониторинга дорог и помощи гражданам в направлении Первомайского и Березанского районов", – сообщают в ГСЧС.
Еще вечером, 22 января, из-за осложнения погодных условий в Вознесенском, Врадиевском, Кривоозерском районах спасатели освобождали отбуксировали три автомобиля из заснеженных участков и кюветов, а также оказали помощь 11 гражданам.
Напомним, недавно мы писали, что народные синоптики обещали украинцам в январе 2019 года аномальные морозы.
Ранее мы писали о прогнозе погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле.
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