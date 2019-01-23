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Зима в Николаевской области: спасатели освободили из снежной "ловушки" более десяти человек

Сегодня, 14:36

На территории региона некоторые трассы не пропускают большегрузный транспорт

Фото: ГСЧС
Зима в Николаевской области: спасатели освободили из снежной "ловушки" более десяти человек //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/85f/f34/5c485ff341d6a.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/85f/f34/5c485ff341d6a.jpg Другие регионы На территории региона некоторые трассы не пропускают большегрузный транспорт

По всей территории Николаевской области с утра 23 января наблюдаются сильные осадки в виде снега. Согласно прогнозу синоптиков, во второй половине дня ожидается дождь со снегом, возможны порывы ветра до 15-20 м / с, на дорогах гололедица. На некоторых трассах области оганичено движение  большегрузного транспорта.


"Утром, 23 января, было направлено две мобильно-оперативные группы на автомобилях повышенной проходимости для мониторинга дорог и помощи гражданам в направлении Первомайского и Березанского районов", – сообщают в ГСЧС.

Еще вечером, 22 января, из-за  осложнения погодных условий  в Вознесенском, Врадиевском, Кривоозерском районах спасатели освобождали отбуксировали три  автомобиля из заснеженных участков и кюветов, а также оказали помощь 11 гражданам.

Напомним, недавно мы писали, что  народные синоптики обещали украинцам в январе 2019 года аномальные морозы.

Ранее мы писали о прогнозе погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле.

николаевская область, ГСЧС, снегопады, автодор

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