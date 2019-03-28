Африканская чума в Запорожье: на Хортице нашли тела диких кабанов
Специалисты подтвердили наличие у животных возбудителя африканской чумы
В Запорожье на территории острова Хортица были обнаружены трупы трех диких кабанов, в которых специалисты обнаружили возбудителя африканской чумы свиней.
Как сообщили в Госпродпотребслужбе, информация о выявлении трупов животных поступила 26 марта, и специалисты немедленно провели обследование территории и взяли биологические образы у мертвых животных.
27 марта анализы подтвердили наличие в них возбудителя африканской чумы свиней. Сейчас проводится эпизоотическое расследование причин возникновения заболевания, а также вводятся меры по предотвращения распространения заболевания.
Напомним, ранее в Черновицкой области произошла новая вспышка вируса африканской чумы свиней. На украинско-румынской границе нашли труп дикого кабана, а после проверки выяснилось, что животное было заражено.
После этого случая еще одну вспышку зафиксировали на территории охотничьих угодий: там нашли восемь туш мертвых кабанов. Всех зараженных животных сожгли, а территорию дезинфицировали. Карантин в регионе тогда не объявляли.
Также мы писали о том, что украинские аграрии пока что считают свиноводство невыгодным – на выращивание одного животного нужно несколько лет, а прибыль едва покрывает затраты. На отечественном рынке дефицит мяса покрывается импортом.
В свою очередь, эксперт из Канады признал, что Украина пока "проседает" в торговле свининой, но имеет все возможности, чтобы стать мировым лидером по производству этого вида мяса.
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