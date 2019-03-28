Африканская чума в Запорожье: на Хортице нашли тела диких кабанов

Специалисты подтвердили наличие у животных возбудителя африканской чумы

Фото из открытых источников.

Африканская чума в Запорожье: на Хортице нашли тела диких кабанов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a27/9c5/5c8a279c538c4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a27/9c5/5c8a279c538c4.jpg 2019-03-28T16:26:00+02:00 Запорожье Специалисты подтвердили наличие у животных возбудителя африканской чумы

В Запорожье на территории острова Хортица были обнаружены трупы трех диких кабанов, в которых специалисты обнаружили возбудителя африканской чумы свиней.

Как сообщили в Госпродпотребслужбе, информация о выявлении трупов животных поступила 26 марта, и специалисты немедленно провели обследование территории и взяли биологические образы у мертвых животных.

27 марта анализы подтвердили наличие в них возбудителя африканской чумы свиней. Сейчас проводится эпизоотическое расследование причин возникновения заболевания, а также вводятся меры по предотвращения распространения заболевания.

Напомним, ранее в Черновицкой области произошла новая вспышка вируса африканской чумы свиней. На украинско-румынской границе нашли труп дикого кабана, а после проверки выяснилось, что животное было заражено.

После этого случая еще одну вспышку зафиксировали на территории охотничьих угодий: там нашли восемь туш мертвых кабанов. Всех зараженных животных сожгли, а территорию дезинфицировали. Карантин в регионе тогда не объявляли.

Также мы писали о том, что украинские аграрии пока что считают свиноводство невыгодным – на выращивание одного животного нужно несколько лет, а прибыль едва покрывает затраты. На отечественном рынке дефицит мяса покрывается импортом.

В свою очередь, эксперт из Канады признал, что Украина пока "проседает" в торговле свининой, но имеет все возможности, чтобы стать мировым лидером по производству этого вида мяса.

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