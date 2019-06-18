Алкогольный "рекорд" в День отца: запорожские копы задержали пьяного водителя

Уровень алкоголя в крови водителя состави 4,16 промилле при норме в 0,2

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

В Запорожье патрульные полицейские задержали "рекордсмена" – в День отца 16 июня копы получили вызов на улицу Шевченко, где заметили водителя Daewoo Lanos, который врезался в забор собственного дома.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, патрульные заметили у водителя явные признаки сильного алкогольного опьянения – нечеткую речь, запах алкоголя и дрожание рук.

Водитель согласился на предложение полицейских пройти проверку на алкотестере в присутствии двух понятых. В результате драгер показал, что в его крови содержится 4,16 промилле алкоголя, при норме в 0,2 промилле.

На 50-летнего нарушителя составили административный протокол по статье "управление в состоянии опьянения". Нетрезвого мужчину отстранили от управления и изъяли у него водительское удостоверение.

Смотрите, чем для украинцев заканчивается пьяное вождение. Некоторые водители садятся за руль, употребив смертельную дозу алкоголя.

Напомним, за первых четыре месяца 2019 года в Украине произошло 47 445 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 822 человека и более 7800 получили ранения, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2% (за четыре месяца 2018 года было зафиксировано 45 546 аварий).

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