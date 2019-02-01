Авария канализации в Бердянске: на ремонт требуются миллионы гривен
Ликвидация последствий аварии в Бердянске обойдется в миллионы гривен
Для ликвидации последствий аварии на канализационном коллекторе в Бердянске необходимо около девяти миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Бердянского горсовета.
31 января городской голова Бердянска Владимир Чепурной находился в рабочей командировке в Запорожье. В ходе поездки он направил письмо губернатору области Константину Брылю, в котором просит выделить на ремонт коллектора 8,6 млн. грн.
Отметим, в настоящее время на объекте продолжаются работы по расчистке места обвала трубы. На месте в круглосуточном режиме работают все аварийные службы города.
Напомним, ранее в Бердянске произошло обрушение канализационного коллектора, в результате которого по городу частично было отключено водоснабжение.
Напомним, ранее подобный инцидент произошел на перекрестке улиц Земской и Богуславского – обвалился железобетонный колодец канализационного коллектора. Тогда власти Бердянска перекрыли движение от улицы Итальянской до проспекта Победы.
А перед этим в Днепровском районе столицы произошел масштабный порыв подземных коммуникаций. Из-под земли в течение 10 минут бил огромный фонтан холодной воды, который достигал в высоту пяти-шести метров.
Также в Киеве по улице Соломенской прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан", а в сети появилось яркое видео, на котором можно увидеть, что прорыв случился прямо на парковке, где стояли несколько автомобилей, а сам "фонтан" образовался точно между двумя иномарками. Напор воды достигал около десяти метров в высоту, а куски асфальта разлетались во всей стороны и засыпали крышу близстоящего автомобиля.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Авария канализации в Бердянске: на ремонт требуются миллионы гривен". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коммунальная катастрофа в Бердянске: коллапс продолжается четвертые сутки
Авария на коллекторе оставила половину Бердянска без питьевой воды