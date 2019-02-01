Авария канализации в Бердянске: на ремонт требуются миллионы гривен

Ликвидация последствий аварии в Бердянске обойдется в миллионы гривен

Ликвидацией аварии занимаются круглые сутки.

Авария канализации в Бердянске: на ремонт требуются миллионы гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/36b/379/5c536b3797660.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/36b/379/5c536b3797660.jpg 2019-02-01T03:04:00+02:00 Запорожье Ликвидация последствий аварии в Бердянске обойдется в миллионы гривен

Для ликвидации последствий аварии на канализационном коллекторе в Бердянске необходимо около девяти миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Бердянского горсовета.

31 января городской голова Бердянска Владимир Чепурной находился в рабочей командировке в Запорожье. В ходе поездки он направил письмо губернатору области Константину Брылю, в котором просит выделить на ремонт коллектора 8,6 млн. грн.

Отметим, в настоящее время на объекте продолжаются работы по расчистке места обвала трубы. На месте в круглосуточном режиме работают все аварийные службы города.

Напомним, ранее в Бердянске произошло обрушение канализационного коллектора, в результате которого по городу частично было отключено водоснабжение.

Напомним, ранее подобный инцидент произошел на перекрестке улиц Земской и Богуславского – обвалился железобетонный колодец канализационного коллектора. Тогда власти Бердянска перекрыли движение от улицы Итальянской до проспекта Победы.

А перед этим в Днепровском районе столицы произошел масштабный порыв подземных коммуникаций. Из-под земли в течение 10 минут бил огромный фонтан холодной воды, который достигал в высоту пяти-шести метров.

Также в Киеве по улице Соломенской прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан", а в сети появилось яркое видео, на котором можно увидеть, что прорыв случился прямо на парковке, где стояли несколько автомобилей, а сам "фонтан" образовался точно между двумя иномарками. Напор воды достигал около десяти метров в высоту, а куски асфальта разлетались во всей стороны и засыпали крышу близстоящего автомобиля.

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