Бизнес в Запорожской области принес бюджету миллионы гривен за счет эконалога

Сегодня, 14:39

Около 79% от общих поступлений обеспечили предприятия Энергодара

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года уровень уплаты экологического налога в Запорожской области увеличился на 26%, в бюджеты дополнительно поступило более 15 миллионов. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной фискальной служба (ГФС) в Запорожской области.

Наибольшие суммы получили местные бюджеты – 40,4 миллиона гривен, что на 8,4 миллиона больше, чем в прошлом году. В государственный бюджет направлено более 33 миллиона гривен, что на 6,8 миллиона превышает данные января-апреля 2017 года.

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Около 79% от общих поступлений обеспечили предприятия Энергодара – почти 58 миллионов, субъекты хозяйствования Вольнянского, Запорожского и Новониколаевского районов заплатили 6,2 миллиона, Запорожья – 5,6 млн.

Ранее сообщалось, что предприятия призывают изменить правила использования экологических сборов. Сейчас не потраченные миллиарды гривен вместо улучшения экологии, оседают на счетах местных органов власти.
налоги, запорожская область, ГФС, местные бюджеты, эконалог

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Источник:

"Сегодня"

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