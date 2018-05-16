Бизнес в Запорожской области принес бюджету миллионы гривен за счет эконалога

В апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года уровень уплаты экологического налога в Запорожской области увеличился на 26%, в бюджеты дополнительно поступило более 15 миллионов. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной фискальной служба (ГФС) в Запорожской области.

Наибольшие суммы получили местные бюджеты – 40,4 миллиона гривен, что на 8,4 миллиона больше, чем в прошлом году. В государственный бюджет направлено более 33 миллиона гривен, что на 6,8 миллиона превышает данные января-апреля 2017 года.

Около 79% от общих поступлений обеспечили предприятия Энергодара – почти 58 миллионов, субъекты хозяйствования Вольнянского, Запорожского и Новониколаевского районов заплатили 6,2 миллиона, Запорожья – 5,6 млн.

Ранее сообщалось, что предприятия призывают изменить правила использования экологических сборов. Сейчас не потраченные миллиарды гривен вместо улучшения экологии, оседают на счетах местных органов власти.