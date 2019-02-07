ДТП в Запорожье: легковушка врезалась в маршрутку с пассажирами
В результате аварии обошлось без пострадавших
В Запорожье произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного такси. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Авария произошла 7 февраля, на улице Парковый бульвар. Как выяснилось, водитель Skoda Octavia во время поворота не убедился в безопасности движения и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen , курсирующим по маршруту №89.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В отношении водителя легковушки был составлен админпротокол, также у него временно изъято водительское удостоверение.
Напомним, ранее в результате столкновения с участием автоцистерны и двух микроавтобусов Mercedes Sprinter и Renault Master автодороге Львов – Шегини возле села Бар на месте происшествия погибли водитель и пассажир Renault Master, 19-летний житель Ивано-Франковской области.
Ранее мы писали о том, что за прошлый, 2018 год, по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.
В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. При этом трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.
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