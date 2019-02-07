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ДТП в Запорожье: легковушка врезалась в маршрутку с пассажирами

Сегодня, 15:02

В результате аварии обошлось без пострадавших

В Запорожье произошло ДТП с маршруткой
В Запорожье произошло ДТП с маршруткой. Фото: Нацполиция
ДТП в Запорожье: легковушка врезалась в маршрутку с пассажирами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c2a/cd0/5c5c2acd04e9f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c2a/cd0/5c5c2acd04e9f.jpg Запорожье В результате аварии обошлось без пострадавших

В Запорожье произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного такси. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Авария произошла 7 февраля, на улице Парковый бульвар. Как выяснилось, водитель Skoda Octavia во время поворота не убедился в безопасности движения и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen , курсирующим по маршруту №89.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В отношении водителя легковушки был составлен админпротокол, также у него временно изъято водительское удостоверение.

Напомним, ранее в результате столкновения с участием автоцистерны и двух микроавтобусов Mercedes Sprinter и Renault Master автодороге Львов – Шегини возле села Бар на месте происшествия погибли водитель и пассажир Renault Master, 19-летний житель Ивано-Франковской области.

Ранее мы писали о том, что за прошлый, 2018 год, по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. При этом трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.

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Тег ДТП, маршрутка, Запорожье

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