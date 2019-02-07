В Черновицкой области столкнулись два микроавтобуса, есть погибший
Также был госпитализирован 8-летний ребенок
В Черновицкой области вечером 6 февраля произошло столкновение пассажирского автобуса и частного микроавтобуса. В результате ДТП погибла женщина, сообщает пресс-служба ГУ НП области.
Инцидент произошел в селе Редковцы.
Фото: cv.npu.gov.ua
"В селе Редковцы, Новоселицкого района произошло столкновение двух микроавтобусов – частного Mercedes-Benz Sprinter и пассажирского "Черновцы-Топоривцы" (Mercedes-Benz Vario). В результате аварии погибла 55-летняя женщина-водитель Mercedes-Benz Sprinter, в больницу доставлена ее 8-летняя пассажирка", – сообщают правоохранители.
Информация о других пострадавших уточняется.
На данный момент на месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, решается вопрос о госпитализации остальных участников ДТП. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.
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