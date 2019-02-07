В Черновицкой области столкнулись два микроавтобуса, есть погибший

Также был госпитализирован 8-летний ребенок

Фото: cv.npu.gov.ua.

В Черновицкой области столкнулись два микроавтобуса, есть погибший //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b6d/126/5c5b6d12615a8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b6d/126/5c5b6d12615a8.jpg 2019-02-07T01:23:00+02:00 Запад Также был госпитализирован 8-летний ребенок

В Черновицкой области вечером 6 февраля произошло столкновение пассажирского автобуса и частного микроавтобуса. В результате ДТП погибла женщина, сообщает пресс-служба ГУ НП области.

Инцидент произошел в селе Редковцы.

Фото: cv.npu.gov.ua

"В селе Редковцы, Новоселицкого района произошло столкновение двух микроавтобусов – частного Mercedes-Benz Sprinter и пассажирского "Черновцы-Топоривцы" (Mercedes-Benz Vario). В результате аварии погибла 55-летняя женщина-водитель Mercedes-Benz Sprinter, в больницу доставлена ее 8-летняя пассажирка", – сообщают правоохранители.

Информация о других пострадавших уточняется.

На данный момент на месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, решается вопрос о госпитализации остальных участников ДТП. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Черновицкой области столкнулись два микроавтобуса, есть погибший". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...