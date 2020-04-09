Фонд Рината Ахметова и "Метинвест" передали Запорожской области 30 000 экспресс-тестов

Фонд Рината Ахметова и завод "Запорожсталь" (группа "Метинвест") 9 апреля передали Запорожской области 30 000 экспресс-тестов для обнаружения коронавируса COVID-19.

На сегодняшний день экспресс-тесты – это главный способ оперативно обнаружить инфицирование и предотвратить эпидемию.

"Это часть той беспрецедентной и масштабной помощи, которую Украине с февраля оказывает Ринат Ахметов. Для предотвращения эпидемии коронавируса он выделил 300 миллионов гривен, которые были направлены на решение главных медицинских потребностей страны. Они были определены в координации с Минздравом Украины, и одной из ключевых стали именно экспресс-тесты. В кратчайшие сроки, по личному решению учредителя, Фонд Рината Ахметова закупил, привез и передал в Стабилизационный фонд, инициированный президентом Украины, 300 000 экспресс-тестов. После распределения Национальной службой здоровья в экстренном порядке они поступают на места, в распоряжение государственных больниц в разных уголках Украины. На этой неделе экспресс-тесты от Фонда Рината Ахметова уже поступили в Харьковскую, Донецкую и Луганскую области. И сегодня 30 тысяч тестов Фонд привез в Запорожскую область. Они будут распределены по опорным больницам региона", – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Сертификаты на тесты были вручены председателю Запорожской областной государственной администрации Виталию Туринку.

"Фонд Рината Ахметова и "Метинвест" хорошо понимают масштабы эпидемии и возможные последствия. Мы все живем в условиях карантина, мы все переживаем за своих близких, за рабочие места, за будущее. Только объединив усилия, можно остановить эпидемию. Я говорю об объединении областного руководства, бизнеса, медиков, жителей области. Каждый на своем месте может сделать вклад в победу над вирусом. Как это делают "Метинвест", ДТЭК, другие предприятия. Как это делает Ринат Ахметов, который еще в феврале первым начал помогать Украине в борьбе с коронавирусом", – отметил гендиректор "Запорожстали" Александр Мироненко.

В свою очередь, Виталий Туринок поблагодарил Рината Ахметова за помощь, в которой одинаково нуждаются как врачи, так и жители области.

"В ближайшее время запорожцы смогут пройти тестирование в больницах. Это очень важно для жителей региона, так как позволит своевременно диагностировать заболевание. Медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты и тест-системы сегодня востребованы во всем мире. Мы благодарим Рината Ахметова за помощь", – сказал глава Запорожской ОГА.

30 000 экспресс-тестов Фонда будут распределены между 101 областным государственным учреждением здравоохранения в зависимости от потребностей. В частности, свыше 16 000 тестов направят в медучреждения Запорожья.

Как рассказал исполняющий обязанности директора Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины, главный санитарный врач области Роман Терехов, на сегодняшний день именно экспресс-тесты являются наиболее оперативным методом диагностирования инфекции.

"Для нас, эпидемиологов, своевременная диагностика и изоляция больных является главным фактором предотвращения эпидемии. И полученных сегодня 30 000 тестов хватит, чтобы в ближайшие полтора месяца контролировать угрозу распространения эпидемии. Это очень серьезная помощь", – пояснил Терехов. В тренде На Донбассе не утихает вражеский огонь: где было "жарко"

Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" 6 апреля передали Харьковской области 20 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса COVID-19. Этот регион стал первым, куда поступила часть партии из 300 000 тестов, закупленных Фондом для всей Украины.

Уже на следующий день, 7 апреля, Фонд Рината Ахметова и "Метинвест" передали Донецкой области 50 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса. Из них 15 000 получили медики Мариуполя.

9 апреля от Фонда и ДТЭК 30 000 экспресс-тестов получила Луганская область. Еще 10 000 экспресс-тестов получила Ивано-Франковская область.

Еще в феврале, по личному решению Рината Ахметова, Фонд первым в стране отреагировал на мировой вызов угрозы эпидемии коронавируса. Уже закуплено и передано Минздраву оборудование для эффективного лечения осложнений COVID-19 – высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) SERVO-I UNIVERSAL і SERVO AIR шведского производства и кислородные концентраторы.

В частности, аппараты ИВЛ от Фонда установлены в Полтавской областной инфекционной больнице, Ровенской центральной городской больнице и Закарпатской областной больнице. В больницах Полтавы и Ровно также установлены кислородные концентраторы для ИВЛ. Отдельно концентратор от Фонда поставлен в Волынскую областную инфекционную больницу. Медучреждения, которые уже получили оборудование от Фонда, определяло Министерство здравоохранения Украины.

Фонд также приобрел средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски, очки.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту "200 скорых для Украины".

Фонд Рината Ахметова также закупает анализаторы проб на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них.

Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Минцифрой создали уникальные образовательные сериалы для педагогов ("Карантин: онлайн-сервисы для учителей") и совместно с ФК "Шахтер" – для школьников ("Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта"). Циклы видеокурсов размещены на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и Youtube-канале.

Совместно с телеканалом "Украина" Фонд создал социальные ролики, призывающие пожилых людей придерживаться правила номер один при карантине – оставаться дома. В роликах #БатькиВДОМА участвуют ведущие канала "Украина" – амбассадоры Фонда Рината Ахметова – Игорь Пупков, Олег Панюта, Григорий Герман, Алексей Суханов и известный журналист Савик Шустер.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама