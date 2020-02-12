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Грипп убивает за считанные дни: в Запорожье умерли две женщины и подросток

12 февраля, 10:27

Больные не были привиты

/ Фото: Минздрав

Грипп продолжает уносить жизни в Запорожской области – недавно в регионе от болезни скончались три человека. Об этом сообщили в Запорожском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.

Два летальных случаев произошли в Запорожье. Первая жертва, 68-летняя женщина, заболела в конце января. Ее госпитализировали в реанимацию – медики диагностировали больной двустороннюю пневмонию. Спасти ее жизнь врачам не удалось – 5 февраля она скончалась.

Вторая запорожанка заболела 31 января. К медикам она обратились 3 февраля, но госпитализировали 69-летнюю женщину только через три дня. 7 февраля больная скончалась в реанимационном отделении 9 городской больницы.

Еще одну жизнь грипп унес в поселке Акимовка. 15-летний ребенок заболел 8 февраля, но к врачам не обращался. Это закончилось трагично – девочка умерла 10 февраля.

В центре отметили, что все больные были не привиты против гриппа и относились к группам риска.

Ранее мы писали, что из-за гриппа и ОРВИ в Украине продолжают закрывать школы на карантин.

Также "Сегодня" уже выясняли все про грипп в Украине икому особенно нужно беречься.

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