Гройсман не исключил ухода "Мотор Сич" за рубеж

Сегодня, 11:51

Премьер напомнил, что "Мотор Сич" является частной компанией и государство не может влиять на его политику

Фото: пресс-служба &quot;Мотор Сичи&quot;
Фото: пресс-служба "Мотор Сичи"

Государство не может повлиять на политику стратегически важной для Украины компании "Мотор Сич", которая на 100% находится в частной собственности, и потому акции этого предприятия могут оказаться и за рубежом.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время часа правительства в Верховной Раде.

"Уникальное предприятие "Мотор Сич", к сожалению, не в собственности государства. Это на 100% частная компания и мне больше добавить к этому нечего. Все вопросы решает менеджмент самой компании и собственники", – подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, что делает Кабмин, чтобы не допустить утечки технологий, в том числе и в Россию.

Напомним, ранее в Службе безопасности Украины заявили о предотвращении серьезной диверсии против экономики и обороноспособности страны – вывода за границу стратегического предприятия "Мотор Сич".

"Службой безопасности Украины расследуется уголовное производство по статье "диверсия" по факту подготовки к совершению действий, направленных на ослабление государства через разрушение стратегического предприятия ПАО "Мотор Сич", – говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По имеющимся данным, представители иностранной компании развивают современный завод по производству авиадвигателей, на который собирались перенести украинское производство и передать технологии.

"Для реализации этих намерений, вопреки украинскому законодательству, иностранцы провели опосредованную концентрацию контрольного пакета акций "Мотор Сич", который сейчас оформлен на шесть оффшорных компаний и физическое лицо", – добавили в спецслужбе.

Стоит напомнить, что накануне в Киеве сотрудники СБУ по подозрению в шпионаже задержали бывшего военнослужащего, работника стратегического предприятия, одной из задач которого было приобретение украинского беспилотника для передачи его в Россию.
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"Сегодня"

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