Ликвидация крупных банд в Запорожской области: появились подробности

Стали известны подробности о "работе" двух крупных банд, члены которых были задержаны в Запорожской области и специализировались на квартирных кражах в Запорожье и крупных городах области.

Как сообщает отдел коммуникаций полиции области, задержания провели сотрудники уголовного розыска 14 марта.

Так, в Энергодаре троих ранее неоднократно судимых жителей Запорожья.

"Мужчины проникли в квартиру по улице Строителей и совершили кражу денег, ювелирных изделий и другого имущества", – утверждают копы.

Кроме того, задержанных подозревают в совершении еще восьми квартирных краж в разных районах Запорожья и области.

В тот же день в Мелитополе задержали еще одну группу в составе трех человек.









Фото: отдел коммуникаций полиции Запорожской области

Фото: отдел коммуникаций полиции Запорожской области

Фото: отдел коммуникаций полиции Запорожской области

Фото: отдел коммуникаций полиции Запорожской области

"Ранее неоднократно судимые жители Мелитополя путем взлома замка проникли в квартиру по улице 50 лет Победы и завладели деньгами, ювелирными изделиями и другим имуществом", – сообщили в полиции.

Эту группу подозревают в совершении 12 краж из квартир в разных районах Запорожской области.

Открыты уголовные производства по статье "кража".

Ранее в Киеве за совершение квартирной кражи будут судить супружескую пару.

Воров задержали в октябре прошлого года – тогда оперативники заметили подозрительную парочку и решили проследить за ней. Впоследствии полицейские увидели, как неизвестные, отжав окно, проникли в помещение, откуда вынесли вещи.

Во время общения со следователями мужчина признался, что совершил девять аналогичных преступлений на территории района.

В январе 2017 года произошел похожий случай – тогда столичная полиция задержала супругов-домушников неподалеку от обворованной квартиры. 40-летнего мужчину задержали, а его жену-киевлянку, которая рассказала, что не знала, чем он занимается, отпустили под личное обязательство.