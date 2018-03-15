Ликвидация крупных банд в Запорожской области: появились подробности

Сегодня, 18:03

Объектами ограблений становились квартиры богатых людей

Фото: отдел коммуникаций полиции Запорожской области
Фото: отдел коммуникаций полиции Запорожской области

Стали известны подробности о "работе" двух крупных банд, члены которых были задержаны в Запорожской области и специализировались на квартирных кражах в Запорожье и крупных городах области.

Как сообщает отдел коммуникаций полиции области, задержания провели сотрудники уголовного розыска 14 марта.

Так, в Энергодаре троих ранее неоднократно судимых жителей Запорожья.

"Мужчины проникли в квартиру по улице Строителей и совершили кражу денег, ювелирных изделий и другого имущества", – утверждают копы.

Кроме того, задержанных подозревают в совершении еще восьми квартирных краж в разных районах Запорожья и области.

В тот же день в Мелитополе задержали еще одну группу в составе трех человек.


Фото: отдел коммуникаций полиции Запорожской области

Фото: отдел коммуникаций полиции Запорожской области

Фото: отдел коммуникаций полиции Запорожской области

Фото: отдел коммуникаций полиции Запорожской области

"Ранее неоднократно судимые жители Мелитополя путем взлома замка проникли в квартиру по улице 50 лет Победы и завладели деньгами, ювелирными изделиями и другим имуществом", – сообщили в полиции.

Эту группу подозревают в совершении 12 краж из квартир в разных районах Запорожской области.

Открыты уголовные производства по статье "кража".

Ранее в Киеве за совершение квартирной кражи будут судить супружескую пару.

Воров задержали в октябре прошлого года – тогда оперативники заметили подозрительную парочку и решили проследить за ней. Впоследствии полицейские увидели, как неизвестные, отжав окно, проникли в помещение, откуда вынесли вещи.

Во время общения со следователями мужчина признался, что совершил девять аналогичных преступлений на территории района.

В январе 2017 года произошел похожий случай – тогда столичная полиция задержала супругов-домушников неподалеку от обворованной квартиры. 40-летнего мужчину задержали, а его жену-киевлянку, которая рассказала, что не знала, чем он занимается, отпустили под личное обязательство.
ограбление, полиция, запорожская область, квартирные воры

Вы сейчас просматриваете новость "Ликвидация крупных банд в Запорожской области: появились подробности". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

Фото: 2017rik.pp.ua

В Запорожской области разыскивают 8 тысяч призывников

Сегодня, 17:12

Весной в силовые структуры должны отправиться на службу 630 призывников

Донбасс

Фото: Facebook

Нападения, грабежи и пытки: на Донбассе бандитам вынесли приговор

Сегодня, 12:26

Члены банды, организованной бывшими боевиками "ДНР", получили от 8 до 12 лет тюрьмы
Загрузка...

Харьков

Фото: пресс-служба полиции Харьковской области

Харьковские копы задержали банду, переправлявшую нелегалов в Россию

Сегодня, 11:32

За переправку через границу с нелегалов брали от 800 до 1000 долларов

Запорожье

Фото: Facebook

Запорожские власти жестко накажут перевозчика-нелегала

Вчера, 16:48

Губернатор отреагировал на множество жалоб, поступающих от пассажиров
Загрузка...