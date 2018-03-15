Ликвидация крупных банд в Запорожской области: появились подробности
Объектами ограблений становились квартиры богатых людей
Стали известны подробности о "работе" двух крупных банд, члены которых были задержаны в Запорожской области и специализировались на квартирных кражах в Запорожье и крупных городах области.
Как сообщает отдел коммуникаций полиции области, задержания провели сотрудники уголовного розыска 14 марта.
Так, в Энергодаре троих ранее неоднократно судимых жителей Запорожья.
"Мужчины проникли в квартиру по улице Строителей и совершили кражу денег, ювелирных изделий и другого имущества", – утверждают копы.
Кроме того, задержанных подозревают в совершении еще восьми квартирных краж в разных районах Запорожья и области.
В тот же день в Мелитополе задержали еще одну группу в составе трех человек.
Фото: отдел коммуникаций полиции Запорожской области
Фото: отдел коммуникаций полиции Запорожской области
Фото: отдел коммуникаций полиции Запорожской области
Фото: отдел коммуникаций полиции Запорожской области
"Ранее неоднократно судимые жители Мелитополя путем взлома замка проникли в квартиру по улице 50 лет Победы и завладели деньгами, ювелирными изделиями и другим имуществом", – сообщили в полиции.
Эту группу подозревают в совершении 12 краж из квартир в разных районах Запорожской области.
Открыты уголовные производства по статье "кража".
Ранее в Киеве за совершение квартирной кражи будут судить супружескую пару.
Воров задержали в октябре прошлого года – тогда оперативники заметили подозрительную парочку и решили проследить за ней. Впоследствии полицейские увидели, как неизвестные, отжав окно, проникли в помещение, откуда вынесли вещи.
Во время общения со следователями мужчина признался, что совершил девять аналогичных преступлений на территории района.
В январе 2017 года произошел похожий случай – тогда столичная полиция задержала супругов-домушников неподалеку от обворованной квартиры. 40-летнего мужчину задержали, а его жену-киевлянку, которая рассказала, что не знала, чем он занимается, отпустили под личное обязательство.
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