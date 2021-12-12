LOL дня. В Мелитополе женщина выкидывала мусор без паспорта и попала в суд

За год в Мелитопольский горрайонный суд поступил 631 материал за нарушение гражданами карантинных ограничений

Жительница Мелитополя предстала перед судом, потому что выбрасывала мусор без паспорта. Фото: коллаж "Сегодня"

В Мелитополе Запорожской области женщина предстала перед судом из-за того, что выносила мусор без паспорта и тем самым нарушила карантинные требования.

Об этом сообщила судья горрайонного суда Лилия Дараган, передает РИА "Мелитополь".

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Подробности инцидента

Как стало известно, женщина выносила мусор и находилась на улице без документов, удостоверяющих личность.

"Судом были учтены и обстоятельства, что не было такого значительного ущерба причинено, и судом было применено устное замечание. Потому что мы учитываем пропорциональность взыскания, а взыскание – оно одно только может быть – 17 тысяч гривен штраф. И где же та пропорциональность: вышла выбросить мусор без документов – и 17 тысяч гривен штраф", – рассказала судья.

Подобные замечания

По словам Дараган, штраф получил водитель маршрутки, который был за рулем без маски. Кроме того, составлено несколько протоколов в отношении заведений общественного питания, которые пускали посетителей внутрь: одно оплатило штраф добровольно, а с других будут взыскивать принудительно.

Сколько нарушителей карантинных ограничений?

За год в Мелитопольский горрайонный суд поступил 631 материал за нарушение гражданами карантинных ограничений. В 388 из рассмотренных 489 случаев судьи обошлись устным предупреждением, а 87 дел закрыли в связи с отсутствием состава админнарушения.

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