Мэр Запорожья перевел коммунальщиков на круглосуточную работу
Мэр рассчитывает, что коммунальщики смогут обеспечить нормальную жизнь Запорожья
Мэр Запорожья Владимир Буряк поручил коммунальным службам города работать в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.
Распоряжение градоначальника было отдано после предупреждения синоптиков об ухудшении погодных условий – в регионе ожидается сильный туман, снегопад, мокрый снег
Так, сегодня, 21 января, в Запорожье и области ожидается ухудшение погодных условий в виде сильного тумана, снегопада, мокрого снега и гололедицы. В связи с этим в городе были приняты экстренные меры для обеспечения безопасности.
В настоящее время, после серьезного снегопада и перепада температур, на улицах города активно ведутся работы по уборке снега, посыпке тротуаров и внутриквартальных дорог антигололедными материалами.
В свою очередь, работники коммунальных служб призвали водителей не оставлять автомобили на обочинах и тротуарах, поскольку это серьезно мешает работе спецтехники.
Напомним, ранее Служба автомобильных дорог Запорожской области перевела своих рабочих в режим круглосуточного дежурства. Решение было принято после сильных снегопадов, после которых многие дороги области были перекрыты.
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