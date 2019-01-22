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Мэр Запорожья перевел коммунальщиков на круглосуточную работу

Сегодня, 03:05

Мэр рассчитывает, что коммунальщики смогут обеспечить нормальную жизнь Запорожья

Коммунальщики Запорожья будут работать круглосуточно
Коммунальщики Запорожья будут работать круглосуточно. Фото: пресс-служба мэрии Запорожья
Мэр Запорожья перевел коммунальщиков на круглосуточную работу //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/60d/e0e/5c460de0e7a3b.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/60d/e0e/5c460de0e7a3b.jpg Запорожье Мэр рассчитывает, что коммунальщики смогут обеспечить нормальную жизнь Запорожья

Мэр Запорожья Владимир Буряк поручил коммунальным службам города работать в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Распоряжение градоначальника было отдано после предупреждения синоптиков об ухудшении погодных условий – в регионе ожидается сильный туман, снегопад, мокрый снег

Так, сегодня, 21 января, в Запорожье и области ожидается ухудшение погодных условий в виде сильного тумана, снегопада, мокрого снега и гололедицы. В связи с этим в городе были приняты экстренные меры для обеспечения безопасности.

В настоящее время, после серьезного снегопада и перепада температур, на улицах города активно ведутся работы по уборке снега, посыпке тротуаров и внутриквартальных дорог антигололедными материалами.

В свою очередь, работники коммунальных служб призвали водителей не оставлять автомобили на обочинах и тротуарах, поскольку это серьезно мешает работе спецтехники.

Напомним, ранее Служба автомобильных дорог Запорожской области перевела своих рабочих в режим круглосуточного дежурства. Решение было принято после сильных снегопадов, после которых многие дороги области были перекрыты.

Запорожье, непогода, коммунальщики, буряк

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