Митинг против строительства ТРЦ в Запорожье: полиция начала расследование беспорядков

В Запорожье правоохранители начали расследование беспорядков во время митинга против строительства торгово-развлекательного центра в парке Яланского.

Как сообщили в местной полиции, в акции участвовали около 300 человек. Они митинговали возле мэрии, а после пошли на место строительства, где устроили потасовку с охраной стройплощадки, снесли часть забора и перегородили им движение на проспекте Соборном.

Сейчас начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, правоохранители изучают материалы для начала еще одного уголовного расследования по ст.194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Также опрашиваются потерпевшие и устанавливаются личности подозреваемых в организации беспорядков.

Кроме того, в митинге участвовала Виктория Чикалова – экс-чиновник времен мэра Запорожья Александра Сина, которая возглавляла коммунальное предприятие "Парк культуры и отдыха "Дубовая роща"". После увольнения ее с должности директора парка ей сообщили о подозрении в уголовном преступлении.

Мирные акции протеста вокруг строительства ТРЦ начались еще весной, но радикальными они стали после присоединения к ним коррупционеров и одиозных людей с сомнительной репутацией, которые пытаются возглавить протест.

Напомним, не так давно в Днепре произошла массовая драка между владельцами МАФов и Муниципальной полицией – в ход пошло оружие и зеленка.

А в Киеве на Осокорках во время акции против застройки рекреационной зоны и экопарка произошли стычки с полицией: в ход пошли дымовые шашки и слезоточивый газ. В результате инцидента пострадали более 40 человек.