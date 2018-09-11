На охрану Азовского моря заступили новые бронекатера: опубликованы фото

Два бронированных катера ВМС Украины заступили на службу в Бердянске

В Бердянском порту 10 и 11 сентября были спущены на воду два бронированных катера Военно-морских сил Украины, которые уже заступили на охрану морских границ страны в Азовском море.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк в своем Facebook.

"Во исполнение поручения президента Украины, по неоднократным обращениям министра инфраструктуры, с целью усиления военного присутствия ВМС Украины в акватории Азовского моря и недопущения незаконных остановок судов, которые направляются в Мариупольский и Бердянский морские торговые порты, в Бердянском морском торговом порту был спущен на воду первый бронекатер ВМСУ в Азовском море "Лубны" (проект "Гюрза-М")", – написал он.

Утром 11 сентября чиновник добавил еще одно сообщение, в котором заявил, что службу несут уже два бронированных катера – вторым стал "Кременчуг".











Ранее мы сообщали о том, что подразделения морской пехоты, которые разместятся в курортном Бердянске, планируют оснастить современным оружием и средствами связи. По словам командующего морской пехотой генерал-майора Юрия Содоля, артиллерийские подразделения ВСУ уделяют особое внимание ликвидации морской угрозы с побережья, и для решения этих задач у морпехов есть как ствольная, так и реактивная артиллерия.

Напомним, ранее бойцы морской пехоты ВМС ВСУ вблизи административной границы с оккупированным Крымом провели учения по обороне морского побережья от морского десанта.