На Запорожской АЭС запустили еще один энергоблок

На энергоблоке проводился ремонт и его вернули к работе 9 мая

На Запорожской атомной электростанции, расположенной в городе Энергодар, подключили к сети еще один энергоблок. Как сообщает пресс-служба ЗАЭС, подключение состоялось днем 9 мая после окончания планового среднего ремонта.

В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков. Все они работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования нет.

"Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону", – передает ЗАЭС.

Отключен от сети только энергоблок №4, у которого истек проектный срок эксплуатации. Сейчас на нем ведутся работы для продолжения его работы сверх проектного времени.

Напомним, ранее аварийное отключение энергоблока произошло на Хмельницкой атомной электростанции. При этом показатели радиационного, противопожарного и экологического состояния на площадках всех АЭС страны оставались в пределах нормы.

Ранее второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции был отключен от сети для проведения планового ремонта.