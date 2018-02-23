Непогода в Украине: на дорогах Запорожья возникли трудности из-за снега

В двух районах Запорожской области из-за сильного снега усложнилось движение по автомобильным дорогам государственного значения.

Как сообщает Служба автомобильных дорог в области, по данным на 9 утра 23 февраля осадки в виде обильного снега прошли в Акимовском и Мелитопольском районах.

"Васильевский дорожно-эксплуатационный участок" ГП "Запорожский облавтодор" проводит работы по расчистке и обработке дорожного покрытия", – заверили в службе.

В остальных районах области пока без осадков. При этом в период ухудшения погодных условий все дорожные организации находятся в режиме круглосуточного дежурства.

Также дорожники обратились к водителям с просьбой быть внимательнее и не мешать работе снегоуборочной техники.

Напомним, ранее синоптики предупредили: в Украину движется арктический циклон, который принесет серьезное понижение температуры, причем к 27 февраля температура воздуха в некоторых регионах опустится до 24 мороза.

Также ранее сообщалось, что синоптики обещали в конце февраля настоящие морозы, местами до -23 градусов. Вместе с похолоданием в Украину идут снегопады и ледяные дожди.