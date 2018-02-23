Непогода в Украине: на дорогах Запорожья возникли трудности из-за снега
Снегопад осложнил движение по двум дорогам государственного значения
В двух районах Запорожской области из-за сильного снега усложнилось движение по автомобильным дорогам государственного значения.
Как сообщает Служба автомобильных дорог в области, по данным на 9 утра 23 февраля осадки в виде обильного снега прошли в Акимовском и Мелитопольском районах.
"Васильевский дорожно-эксплуатационный участок" ГП "Запорожский облавтодор" проводит работы по расчистке и обработке дорожного покрытия", – заверили в службе.
В остальных районах области пока без осадков. При этом в период ухудшения погодных условий все дорожные организации находятся в режиме круглосуточного дежурства.
Также дорожники обратились к водителям с просьбой быть внимательнее и не мешать работе снегоуборочной техники.
Напомним, ранее синоптики предупредили: в Украину движется арктический циклон, который принесет серьезное понижение температуры, причем к 27 февраля температура воздуха в некоторых регионах опустится до 24 мороза.
Также ранее сообщалось, что синоптики обещали в конце февраля настоящие морозы, местами до -23 градусов. Вместе с похолоданием в Украину идут снегопады и ледяные дожди.
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