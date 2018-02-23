В Запорожье заново поставили памятник бывшему мэру

Памятник Александру Поляку был украден в ноябре

В Запорожье 22 февраля, в годовщину смерти бывшего мэра Запорожья Александра Поляка, на площади его имени открыли восстановленный памятник.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, бронзовый бюст – элемент мемориальной доски Почетному гражданину Запорожья, бывшему городскому голове, украли в начале ноября прошлого года.

За бюджетные деньги установили новый памятник – теперь это барельеф из менее ценного металла.







Фото: пресс-служба мэрии Запорожья

Фото: пресс-служба мэрии Запорожья

Фото: пресс-служба мэрии Запорожья

Александр Поляк умер 22 февраля 2003 года из-за сердечного приступа. Он был избран мэром Запорожья в 2000 году.

После смерти градоначальника на проспекте Соборном (бывшем Ленина), создали площадь с фонтанами и назвали ее в честь умершего мэра.

Ранее мы сообщали о приговоре бывшему депутату городского совета Елене Бондаренко, которая получила семь лет тюрьмы за вымогательство в особо крупных размерах.

Также напомним об обвинениях в бюрократии, озвученных губернатором Запорожья в адрес строителей мостов через Днепр.