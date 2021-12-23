Новогодний городок на Хортице попал в скандал из-за российских песен

В новогоднем городке было достаточно много посетителей, а локация вызывала лишь позитивные эмоции, если бы не музыкальное оформление

По словам запорожца, на Хортице он не услышал ни одной украинской песни / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожье открылся новогодний городок на острове Хортица. Запорожцы, приезжающие на остров к новогодним локациям, в шоке от музыкального оформления – повсюду российские песни.

Об этом сообщил местный житель Виктор Нуклеусс, передает Telegram-канал Vgorode.ua.

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Как рассказал Виктор, сначала он услышал песню советского ВИА (вокально-инструментального ансамбля) "Самоцветы", которая называется "Белый снег". После этого включили англоязычную песню, а потом одну из песен российского исполнителя Муслима Магомаева. Но позже прозвучала еще одна российская композиция – "Русская метелица" Ольги Воронец.

При этом, по словам запорожца, за полчаса на Хортице он не услышал ни одной украинской песни.

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В Мариуполе упала елка

На Театральной площади Мариуполя вечером 19 декабря упала главная елка города. Новогоднее дерево простояло всего 15 часов.

Причиной инцидента, скорее всего, стал сильный ветер, из-за которого дерево наклонилось и, не выдержав своего веса, рухнуло на землю. Люди, которые были в это время поблизости, успели отбежать в сторону.

Елку отправили в Одессу, усилили каркас на основе возможной нагрузки, чтобы не допустить падения в будущем.

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