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Новые дороги и локации под открытым небом: как проходит масштабная реконструкция Хортицы

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
25 сентября, 17:27
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Запорожцев и гостей города ждет приятный сюрприз – на Хортице будут созданы все удобства для приятного времяпрепровождения
Хортица - уникальный туристический магнит и место для оздоровления горожан
Хортица - уникальный туристический магнит и место для оздоровления горожан / Фото: Коллаж: Сегодня

Туристический поток в украинскую жемчужину остров Хортица может увеличится втрое. Планируется, что эта цифра вырастет со 150 до 500 тысяч туристов в год. И все это благодаря масштабной реконструкции туристического магнита, которую начали в этом году.

Об этом рассказал в прямом эфире телеканала "Украина24" генеральный директор острова Хортица Максим Остапенко.

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Благодаря проекту ожидаются поступления в бюджет города и создание более тысячи рабочих мест. На протяжении всего лета здесь кипела работа. Дороги и тротуары, локации под открытым небом. Также провели реставрацию Музея истории запорожского казачества.

"На самом деле процесс реставрации Хортицы и развитие ее, как национальной памятки только начато, потому что Хортица это колоссальный объект. Он в длину 12 километров и три километра в ширину. Поэтому работы только стартовали и 2021 год действительно стал начальным для, собственно, таких основных объектов. Среди которых есть такой объект, как Музей истории запорожского казачества, Курган Единства, Казацкий круг. Но Хортицу ждет еще развитие всей инфраструктуры, создание новых объектов. В первую очередь речь идет о том, что на Хортице хранится уникальная коллекция древних кораблей, поднятых с дна Днепра, которые датируются от IX до XIX столетия. И этот музей судноплавства тоже должен быть создан на Хортице", – говорит Максим Остапенко.

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По его словам, Хортица – уникальный туристический магнит и место для оздоровления горожан, а также гостей Запорожья.

"Соответственно, мы нуждаемся в мощной современной инфраструктуре и для пеших туристов, и для велотуристов. А также водные маршруты необходимо развивать", – добавляет он.

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