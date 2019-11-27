Объявлен международный тендер на строительство моста в Запорожье – Гончарук

Надеюсь, уже весной начнутся реальные работы, чтобы соединить транспортной магистралью левый и правый берега Днепра, - сказал Гончарук

Алексей Гончарук / Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил об объявлении международного тендера на строительство моста в Запорожье, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Этот мост должен наконец развязать острую транспортную проблему в Запорожье. Она накапливалась годами, потому что мост никак не могли достроить. Сегодня сделан реальный шаг. Надеюсь, уже весной начнутся реальные работы, чтобы соединить транспортной магистралью левый и правый берега Днепра", – отметил премьер-министр Украины.

После определения победителя начнется строительство первой очереди объекта, которую планируется завершить за несколько лет.

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"Впереди — большой пласт работы. Ответственность Укравтодора и Министерства инфраструктуры велика. Но я убежден, что справятся", – подытожил Гончарук.

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Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский открыл мост в Станице Луганской, который возвели после его разрушения боевиками. Его удалось возвести даже раньше срока. Теперь в этом районе новый пункт пропуска, идеальная дорога и нормальный переход через реку Северский Донец.

Добавим, что ранее сообщалось, что работы по строительству Шулявского моста продолжаются в штатном режиме.

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